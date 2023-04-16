Санкції завдали удару по Росії, окупантам не вистачає техніки для війни з Україною - Мінфін США

Країна-агресорка Російська Федерація вже змушена звертатися за військовим спорядженням і матеріалами до Ірану і Північної Кореї, сказала Джанет Йеллен.

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Санкції США та експортний контроль позбавляють Росії обладнання для війни проти України - американський Мінфін / Колаж ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Санкція США щодо держави-окупанта Росії призвели до того, що її війська мають нестачу військової техніки для війни проти України. Обмеження і експортний контроль змушують Москву просити допомоги зі спорядженням і матеріалами у Ірану і КНДР. Про це заявила заступниця американського міністра фінансів Джанет Йеллен.

Як повідомляє CNN, вона розповіла про те, що російській окупаційній армії через санкції Вашингтона вже не вистачає військової техніки у війні проти України.

"Впроваджені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", - зазначила Йеллен.

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За її словами, обмеження цін на нафту в 60 доларів за барель призводить до того, що профіцит бюджету Росії стає дефіцитом. У такій ситуації Москві доводиться просити військової допомоги у Ірану і КНДР.

"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану і Північної Кореї за військовим спорядженням і матеріалами, а США роблять кроки з припинення ухилення від обмежень", - підкреслила Джанет Йеллен.

Нагадаємо, США запустили нові санкції проти агресора Росії. Обмеження впровадили проти низки фізичних і юридичних осіб.

Під санкції потрапили російські чиновники і такі компанії, як "Металоінвест", "Удоканська мідь" і оператор стільникового зв'язку "МегаФон".

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ.

У списку громадян, щодо яких ухвалені обмеження, дочка міністра оборони Росії Ксенія Шойгу і російські спортсмени.

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