Санкції завдали удару по Росії, окупантам не вистачає техніки для війни з Україною - Мінфін США

Санкція США щодо держави-окупанта Росії призвели до того, що її війська мають нестачу військової техніки для війни проти України. Обмеження і експортний контроль змушують Москву просити допомоги зі спорядженням і матеріалами у Ірану і КНДР. Про це заявила заступниця американського міністра фінансів Джанет Йеллен.
Як повідомляє CNN, вона розповіла про те, що російській окупаційній армії через санкції Вашингтона вже не вистачає військової техніки у війні проти України.
"Впроваджені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", - зазначила Йеллен.
За її словами, обмеження цін на нафту в 60 доларів за барель призводить до того, що профіцит бюджету Росії стає дефіцитом. У такій ситуації Москві доводиться просити військової допомоги у Ірану і КНДР.
"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану і Північної Кореї за військовим спорядженням і матеріалами, а США роблять кроки з припинення ухилення від обмежень", - підкреслила Джанет Йеллен.
Нагадаємо, США запустили нові санкції проти агресора Росії. Обмеження впровадили проти низки фізичних і юридичних осіб.
Під санкції потрапили російські чиновники і такі компанії, як "Металоінвест", "Удоканська мідь" і оператор стільникового зв'язку "МегаФон".
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ.
У списку громадян, щодо яких ухвалені обмеження, дочка міністра оборони Росії Ксенія Шойгу і російські спортсмени.
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Санкції проти Росії: