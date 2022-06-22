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Заповнювала журнали в школі: на Херсонщині після обстрілів військ РФ загинула молода вчителька

22 червня 2022, 08:21

Вчительці англійської мови Дар'ї Голик було 32 роки. Вона дуже любила свою роботу і постійно навчалася новому.

Вчителька Дар'я Голик із селища Білозерка Херсонської області 21 травня загинула від осколка снаряда військових РФ / Facebook Дар'ї Голик

У Херсонській області під час обстрілу військами Росії загинула молода вчителька Дар'я Голик. Дівчині було 32 роки. Осколок касетної бомби ворожих військових підрозділів потрапив до школи, де вона перебувала на той момент і заповнювала шкільні журнали. Педагогиня була доброю і чуйною людиною. Любила дітей і свою роботу. Постійно навчалася новому.

Вчителька загинула від осколка снаряда РФ

У матеріалі Obozrevatel розповіли, що 32-річна вчителька англійської мови ліцею №3 селища Білозерка у Херсонській області загинула 21 травня. Російські війська під вечір почали обстріл з Урагану. Дівчина в той момент перебувала в школі і заповнювала шкільні журнали.

"Її вбила касетна бомба. Осколок прилетів до школи, де вона була. Вона загинула", - сказала одна зі знайомих Дарини.

У свій останній день вчителька, згадують її знайомі, перебувала в гарному настрої, сміялася. У неї було безліч планів на життя. Дівчина була доброю і чуйною. Любила дітей і життя.

"Вона була дуже добра, чуйна. Вона викладала англійську та зарубіжну літературу. Дуже любила дітей, учні теж її любили. Даша дуже любила життя. Важко повірити, що її більше немає", - каже знайома педагогині.

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Вчителька Дар'я Голик загинула / Facebook Дарини Голик

Дар'я була дуже красивою, розумною і чуйною. Своєї сім'ї у вчительки не було. Вона була єдиною дочкою у своєї матері.

"Вона була дуже красивою, розумною, успішною, чуйною. Своєї сім'ї у неї не було, і вона була єдиною дочкою у своєї мами", - сказала ще одна подруга Дар'ї Голик.

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Дар'я заповнювала шкільні журнали, коли прилетів ворожий снаряд / Facebook Дар'ї Голик

Мама Дар'ї дуже важко переживає втрату дочки.

Дистанційне навчання не любила

У школі, де працювала Дар'я, розповіли, що її дуже любили учні і чекали на уроках. Вчителька дуже не любила віддалені заняття, для неї було важливо відчувати енергетику і настрої дітей.

"Для неї було важливо бачити дітей на відстані витягнутої руки, відчувати їх настрій і енергетику", - пишуть на сторінці школи в Мережі.

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Вчителька дуже любила своїх учнів, діти очікували на її уроки / Facebook Дар'ї Голик

Дар'я постійно вчилася новому

Судячи з фотографій Дар'ї Голик в соціальних мережах, дівчина постійно чомусь вчилася, брала участь в громадських організаціях. Була членом бізнес-асоціації Ми - Херсонці, була в клубі англійської мови.

Дівчина часто виїжджала на природу, робила фотографії біля моря, яке вона дуже любила.

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Дар'я дуже любила море / Facebook Дарини Голик

21 травня, того ж дня, у Білозерці під час обстрілу загинула ще й літня жінка. Лікарі не встигли довезти постраждалу до лікарні, вона померла в машині швидкої допомоги. Крім того, поранення отримали батько і дочка-підліток.

Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, у Білозерці поранення отримали 5 осіб. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1,2 статті 438 Кримінального кодексу України – Порушення законів і звичаїв війни.

Главред повідомляв: радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 21 червня заявив, що армія України знаходиться вже в 15 кілометрах від окупованого Херсона. Українські військові пробили оборону загарбників і вже бачать місто в бінокль. З'явилися серйозні підстави для деокупації Херсона в майбутньому.

Також Арестович сказав, що ЗСУ закріпилися в селищі Киселівка на підступах до захопленого Херсону.

"Вже Киселівка за нами. Це досить суттєве просування, починаючи від Посад-Покровського і Мирного", - підкреслив позаштатний радник глави ОП.

Інші новини:

Херсонська область вчителька війна Росії та України
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