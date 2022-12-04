Арестович заявив про намір окупантів втекти з ЗАЕС / УНІАН, скріншот

Військове керівництво РФ вже усвідомило, що незабаром їхні війська чекає розгром у Запорізькій області. Саме тому загарбники готуються до втечі, щоб отримати хоч якісь "успіхи" на фронті.

Як розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним, виведення російських військ із Запорізької АЕС - це "солодкі розмови про черговий "жест доброї волі".

Арестович пояснив, що місто Енергодар, в якому розміщена ЗАЕС, знаходиться навпроти Нікополя – трохи лівіше того місця, де російські війська дуже очікують удару ЗСУ. За його словами, при наступі українських військ на Мелітополь, Енергодар залишиться в глибокому й абсолютно безнадійному тилу, а російські війська опиняться без постачання і в повному оточенні.

"Нам там навіть воювати не треба: ми підійшли, оточили, почекали, поки вони там вмруть і забрали Запорізьку АЕС тепленькою і без єдиного пошкодження", - сказав він.

За словами радника ОП, росіяни чудово розуміють своє становище. Тому всі ці розмови – це лише намагання окупантів забезпечити оборону півдня і не потрапити в пастку.

Арестович додав, що він абсолютно спокійний за долю Енергодара. "Якщо логіка війни буде такою, як російські війська вибудовують лінію оборони, то Енергодар сам прийде нам в руки: можна особливо не боятися і не обмінюватися", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, нещодавно військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що до кінця року російські окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині. Цей "жест доброї волі" може бути таким масштабним, як у Харківській та Херсонській областях. Він також додав, що українські військові зможуть звільнити лівий берег Херсонської області, південь Донецької області та Крим.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Він наголосив, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

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