Паніка настала: Росія терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів у Білгородській області

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що росіяни проводять термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, яке знаходиться в Бєлгородської області.
За словами Юсова, це відбувається на тлі операції "російського добровольчого корпусу".
Юсов заявив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та знищення російського Мі-8 в регіоні "є багато правди".
"Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт "Білгород-22", це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуюються з району, поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною - ред.)", - розповів Юсов в ефірі телемарафону.
Він також підтвердив, що на об'єкті "Білгород-22" знаходилася тактична ядерна зброя.
За словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, - це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни РФ, їх вже підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області.
Що відбувається в Білгородській області 22 травня
22 травня вранці в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.
Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.
Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються по Білгородській області:
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