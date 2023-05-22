Паніка настала: Росія терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів у Білгородській області

Юсов заявив, що в інформації про евакуацію в Бєлгородській області і знищення російського Мі-8 в регіоні "є багато правди".

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Андрій Юсов про ситуацію в Бєлгороді / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що росіяни проводять термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, яке знаходиться в Бєлгородської області.

За словами Юсова, це відбувається на тлі операції "російського добровольчого корпусу".

Юсов заявив, що в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та знищення російського Мі-8 в регіоні "є багато правди".

відео дня

"Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт "Білгород-22", це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуюються з району, поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною - ред.)", - розповів Юсов в ефірі телемарафону.

Він також підтвердив, що на об'єкті "Білгород-22" знаходилася тактична ядерна зброя.

За словами Юсова, все, що зараз відбувається на території Росії, - це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни РФ, їх вже підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області.

Що відбувається в Білгородській області 22 травня

22 травня вранці в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.

Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються по Білгородській області:

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