"Замахнулися" на частину України: МЗС викликає посла Угорщини через скандальну витівку Орбана

Віктор Орбан одягнув шарф зі скандальною картою Угорщини / Скріншот, УНІАН

Посол Угорщини в Україні викликаний до Міністерства закордонних справ через скандальну витівку угорського прем'єра Віктора Орбана, який з'явився в шарфі, на якому частина України була включена до складу Угорщини.

"Пропаганда в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. У МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведена неприйнятність вчинку Віктора Орбана", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

Крім того, в МЗС також заявили, що очікують офіційних вибачень угорської сторони та спростування посягання на територіальну цілісність України.

Скандал з Віктором Орбаном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначний шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.

Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні в понеділок, 21 листопада.

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