"Замахнулися" на частину України: МЗС викликає посла Угорщини через скандальну витівку Орбана

Пропаганда в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин, заявили в МЗС України.
Посол Угорщини в Україні викликаний до Міністерства закордонних справ через скандальну витівку угорського прем'єра Віктора Орбана, який з'явився в шарфі, на якому частина України була включена до складу Угорщини.
"Пропаганда в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. У МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведена неприйнятність вчинку Віктора Орбана", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.
Крім того, в МЗС також заявили, що очікують офіційних вибачень угорської сторони та спростування посягання на територіальну цілісність України.
Скандал з Віктором Орбаном
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначний шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.
У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.
Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні в понеділок, 21 листопада.
Читайте більше:
- "У Росії запаси безмежні": Орбан цинічно звинуватив Захід у затягуванні війни в Україні
- "Орбан, йди": угорці збунтувалися і женуть в шию проросійського прем'єра
- "Орбана витягли із заднього місця Путіна": у Варшаві влаштували яскравий перформанс