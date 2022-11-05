'Орбана витягли із заднього місця Путіна': у Варшаві влаштували яскравий перформанс

У Варшаві влаштували яскравий перформанс / Facebook/nataszita

У Варшаві пройшов яскравий політичний перформанс, в якому висміювалася боягузлива проросійська позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Активісти влаштували акцію під посольством Угорщини у Варшаві, повідомила в Facebook одна з учасниць Наталія Панченко. Організатором акції виступає Євромайдан Варшава.

Вона розповіла, що організатори ставили перед собою мету привернути увагу до залежності угорського прем'єра Віктора Орбана від Росії.

"Орбан раз по раз доводить, що є супер дружбаном. Дружбаном Путіна", - йдеться в повідомленні.

Активісти принесли під угорське посольство ляльку Путіна, у якої з заднього місця стирчав тулуб Орбана. При цьому учасники акції разом звільнили "Орбана" з його "полону".

/ Facebook/nataszita

"Прямо зараз під посольством Угорщини у Варшаві я з іншими активістами намагаюся витягнути Орбана, який застряг у (непристойно, - ред.) Путіна. Вірю, що коли прем'єр Угорщини подивиться на світ з іншої перспективи, то зможе нарешті побачити, що Росія - це країна-терорист, що її газ не тільки жахливо смердючий, але і смертоносний, і що саме через цю країну і її політику в світі зараз відбувається економічна криза", - додала Панченко.

/ Facebook/nataszita

Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

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