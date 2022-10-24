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"Орбан, йди": угорці збунтувалися і женуть в шию проросійського прем'єра

24 жовтня 2022, 09:30

Головні звинувачення учасників мітингу сипалися на адресу уряду Віктора Орбана.

Угорщина
Масові акції протесту в Угорщині / HVG

Масові антиурядові демонстрації відбулися в Угорщині. Десятки тисяч людей в центрі Будапешта в неділю влаштували протест в 66-ту річницю Угорської революції.

В акціях брали участь вчителі та учні, які вимагають підвищення заробітної плати педагогам та боротьби з інфляцією, повідомляє Reuters.

Головні звинувачення сипалися на адресу уряду Віктора Орбана. Учасники акції протесту стверджували, що їм виплачують мізерну зарплату, тоді як інфляція перевищила 20% у вересні і продовжує зростати.

"Я тут... заради моїх дітей, повинні відбутися зміни. Ця шалена інфляція... ми більше не можемо економити, ми просто не можемо зводити кінці з кінцями, оскільки ціни стрімко ростуть", - розповіли учасники акції.

При цьому протестувальники тримали транспаранти "Орбан, йди" і "Нема вчителів — немає майбутнього".

За даними організаторів, у Будапешті зібралися близько 80 тисяч осіб, що є чи не найчисельнішою антиурядовою акцією протесту за останній час.

Угорщина
/ 444.hu

Масові протести в Угорщині

Нагадаємо, педагоги в Угорщині протестують не перший тиждень, вимагаючи підвищення заробітної плати, вирішення проблеми нестачі вчителів і права на страйк.

Додамо, що через різке зростання цін на енергоносії уряд Орбана був змушений з 1 серпня скасувати обмеження цін на енергоносії для деяких споживачів, що було одним з ключових елементів його соціальної політики, зазначає Європейська правда.

Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

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