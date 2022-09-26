'В Росії запаси безмежні': Орбан цинічно звинуватив Захід у затягуванні війни в Україні

Орбан звинуватив Захід у затягуванні війни в Україні / Фото УНІАН

Пропутінський прем'єр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що війна в Україні нібито затягнеться. Він закликав парламент готуватись до тривалих бойових дій і поскаржився на економічні наслідки. Про це повідомляє Mandiner.

"У нашому східному сусідстві йде війна між Україною та Росією, і від війни страждатиме все більша і більша частина світу", - заявив він.

Орбан невдоволений через західні санкції, які були накладені на РФ внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та заявив, що вони нібито перетворили "локальну війну на глобальну економічну".

"Угорщина зараз стикається з цією глобальною економічною війною. Тепер усім ясно, що слід очікувати затяжної війни. ЄС і США допомагають Україні і зброєю, і грошима, а в Росії запаси безмежні... Захід на боці війни, Угорщина на боці миру" , - сказав Орбан.

Нагадаємо, в липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого часто називають прихильником Москви і Путіна, звинуватив Європейський Союз у тому, що Брюссель, мовляв, зайняв неправильну позицію у війні Росії з Україною. Мовляв, ЄС повинен змінити стратегію - замість підтримки Києва стати посередником між сторонами і розробити план з повернення до "мирних переговорів".

Пізніше Орбан зробив заяву про те, що Україна, мовляв, не зможе перемогти Росію за тієї стратегії, яку обрало НАТО. За його словами, потрібно нібито змінити підхід - без миру в Україні ЄС "буде втягнутий у військову ситуацію".

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