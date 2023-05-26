Залужний "не може ходити" , але стоячи записав нове відео: пропаганда провалилася

Головнокомандувач ЗСУ особисто розвіяв усі міфи про своє "поранення", які останнім часом поширювали російські пропагандисти.

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Валерій Залужний записав нове відео / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Російські пропагандисти останнім часом поширювали фейки про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито був "важко поранений" і через це "пропав" з виду. Однак в Мережі з'явилося відео з Залужним, але пропагандисти вирішили причепитися до того, що Залужний сидить, а не стоїть, кажучи про його "поранення".

Сьогодні, 26 травня, було опубліковано нове відео з головнокомандувачем, яке вже розвіяло всі міфи пропагандистів. Валерій Залужний записав відео стоячи, що вказує на відсутність у нього поранення. Відео, опубліковане офіцером ЗСУ і блогером Анатолієм Штефаном ("Штірліц"), вже розлетілося в Мережі.

"Права рука не працює, сидить, бо поранення в нижню частину, і стояти, ходити не може, під одягом одягнений корсет, відео змонтоване з двох частин, стан дуже хворобливий" - всі ваші ходи, ми ще вчора легко прорахували вперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами, у ворота ворога", - написав Анатолій Штефан у відповідь російським пропагандистам.

відео дня

Сам же Валерій Залужний подякував усім і заговорив про перемогу.

"Спасибі всім, разом ми переможемо. Героям слава!"- сказав Залужний.

Дивіться нове відео з Валерієм Залужним:

Валерій Залужний записав нове відео / фото: скріншот

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко публікував "свіже" фото із Залужним, на якому його видно у повний зріст. Фото зробили 26 травня під час прийняття до складу ВМСУ малого броньованого артилерійського катера типу "Гюрза" під назвою "Буча".

Валерій Залужний живий та здоровий / фото: арміяinform

Зникнення Залужного

Раніше російські пропагандисти розповсюджували фейки про те, що Валерій Залужний нібито був "важко поранений" внаслідок ворожих обстрілів. За їхніми легендами, це нібито сталося під час ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. Тоді пропагандисти заявляли, що у Залужного "травма голови та осколкові поранення".

Водночас Центр стратегічних комунікацій спростував подібну заяву і додав, що 20 травня Залужний взяв участь у відкритті міжнародної конференції з нагоди Дня науки в Національному університеті Одеської юридичної академії.

Заступник міністра оборони Маляр повідомила, що вкидання росіян про "зникнення" Залужного – це спроба деморалізувати захисників у Бахмуті. Фейки спростував і секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що вранці 24 травня Залужний виступив із доповіддю на Ставці Володимира Зеленського.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупанти "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення. Також Маляр зауважила, що ворог дуже зацікавлений у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

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