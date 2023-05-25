"Страшна таємниця": стало відомо, куди насправді "зник" Залужний

У Мережі з'явилося відео з Валерієм Залужним, записане у нього в кабінеті.

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Стало відомо, куди пропав Валерій Залужний / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито був "поранений" і "помер". Кілька днів в Мережі "гуляли" ці фейки, а нові відео з Залужним не з'являлися. Тепер офіційно стало відомо, куди зник Головнокомандувач. Відео, опубліковане офіцером ЗСУ і блогером Анатолієм Штефаном ("Штірліц"), вже розлетілося в Мережі.

"Штірліц" опублікував коротке відео, записане в кабінеті Залужного. На відео повідомляється, що зараз розкриється "страшна таємниця" і стане відомо, що ж насправді сталося з Головнокомандувачем.

Після цього в кадрі опинився сам Валерій Залужний, який сидів у своєму кріслі за робочим столом і посміхався всім українцям.

відео дня

"Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо і не тільки сьогодні - завжди", – сказав главком.

Дивіться відео про те, куди подівся Валерій Залужний:

Таким чином, Залужний особисто розвіяв всі фейки російських пропагандистів про те, що він нібито вже "не в змозі виконувати свої обов'язки". Головнокомандувач залишається в строю і продовжує керувати армією України.

Зникнення Залужного

Раніше російські пропагандисти розповсюджували фейки про те, що Валерій Залужний нібито був "важко поранений" внаслідок ворожих обстрілів. За їхніми легендами, це нібито сталося під час ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. Тоді пропагандисти заявляли, що у Залужного "травма голови та осколкові поранення".

Водночас Центр стратегічних комунікацій спростував подібну заяву і додав, що 20 травня Залужний взяв участь у відкритті міжнародної конференції з нагоди Дня науки в Національному університеті Одеської юридичної академії.

Заступник міністра оборони Маляр повідомила, що вкидання росіян про "зникнення" Залужного – це спроба деморалізувати захисників у Бахмуті. Фейки спростував і секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що вранці 24 травня Залужний виступив із доповіддю на Ставці Володимира Зеленського.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупанти "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення. Також Маляр зауважила, що ворог дуже зацікавлений у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

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