УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Страшна таємниця": стало відомо, куди насправді "зник" Залужний

Ангеліна Підвисоцька
25 травня 2023, 18:37 оновлено 25 травня, 19:10
792
У Мережі з'явилося відео з Валерієм Залужним, записане у нього в кабінеті.
Валерій Залужний
Стало відомо, куди пропав Валерій Залужний / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито був "поранений" і "помер". Кілька днів в Мережі "гуляли" ці фейки, а нові відео з Залужним не з'являлися. Тепер офіційно стало відомо, куди зник Головнокомандувач. Відео, опубліковане офіцером ЗСУ і блогером Анатолієм Штефаном ("Штірліц"), вже розлетілося в Мережі.

"Штірліц" опублікував коротке відео, записане в кабінеті Залужного. На відео повідомляється, що зараз розкриється "страшна таємниця" і стане відомо, що ж насправді сталося з Головнокомандувачем.

Після цього в кадрі опинився сам Валерій Залужний, який сидів у своєму кріслі за робочим столом і посміхався всім українцям.

відео дня

"Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо і не тільки сьогодні - завжди", – сказав главком.

Дивіться відео про те, куди подівся Валерій Залужний:

Таким чином, Залужний особисто розвіяв всі фейки російських пропагандистів про те, що він нібито вже "не в змозі виконувати свої обов'язки". Головнокомандувач залишається в строю і продовжує керувати армією України.

Зникнення Залужного

Раніше російські пропагандисти розповсюджували фейки про те, що Валерій Залужний нібито був "важко поранений" внаслідок ворожих обстрілів. За їхніми легендами, це нібито сталося під час ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. Тоді пропагандисти заявляли, що у Залужного "травма голови та осколкові поранення".

Водночас Центр стратегічних комунікацій спростував подібну заяву і додав, що 20 травня Залужний взяв участь у відкритті міжнародної конференції з нагоди Дня науки в Національному університеті Одеської юридичної академії.

Заступник міністра оборони Маляр повідомила, що вкидання росіян про "зникнення" Залужного – це спроба деморалізувати захисників у Бахмуті. Фейки спростував і секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що вранці 24 травня Залужний виступив із доповіддю на Ставці Володимира Зеленського.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупанти "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення. Також Маляр зауважила, що ворог дуже зацікавлений у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний
Реклама

Головне за день

Доля Бєлгородщини спіткає ще дві російські області – експерт

Доля Бєлгородщини спіткає ще дві російські області – експерт

16:10 Світ
"І далі готуємося": у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступу

"І далі готуємося": у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступу

15:32 Україна
Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію - ГУР

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію - ГУР

15:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:37

"Страшна таємниця": стало відомо, куди насправді "зник" Залужний

18:34

Залучать благополуччя і щастя: 3 знака зодіаку, яким підходить золото

18:30

"Йдуть на небо герої": ворожий снаряд убив молодого захисника з ОдещиниВідео

18:03

ЗСУ атакують фланги Бахмута: у Нацгвардії розповіли, де просуваються військовіВідео

17:58

У Мережі з'явилося відео атаки дрона на російський корабель "Іван Хурс"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:52

Найефективніший засіб від комарів будинку: на випадок, якщо немає фумігатораВідео

17:38

Що псує окрошку: головний секрет насиченого смаку, про який ви не зналиВідео

17:37

"Путін – ціль №1": в ГУР розповіли, чи справді Україна хоче ліквідувати диктатораВідео

17:16

Не лише над парою: 3 способи стерилізації банок, про які ви не знали

Реклама
16:51

Чому 26 травня не можна плакати: прикмети та суворі заборониВідео

16:50

"Видихаю, і розумію, що не хочу": Дімопулос зізналася, чи повернеться в Україну

16:49

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно знайти сумку за 12 секунд

16:40

Ніколи не здогадаєтесь: що означає слово "красний" в українській мові - Авраменко дав відповідьВідео

16:31

Як чистять рибу досвідчені рибалки: про такі фокуси ви точно не зналиВідео

16:10

Доля Бєлгородщини спіткає ще дві російські області – експертВідео

15:56

Стануть найщасливішими: 3 знаки зодіаку, у яких буде найкраще літо 2023Відео

15:54

Нардеп Безгін досі не отримав покарання за продаж квартири в Криму, тоді як майно Зеленського відібрали - ЗМІ

15:52

До офіційного оголошення: Горбунов розкрив, де зніматимуть Голос країни-13Відео

15:45

2 дні, коли краще не виходити на город: місячний посівний календар на червень

15:37

Україну завалило сильним градом: машини плавають вулицями ДніпраФотоВідео

Реклама
15:36

Глава "Укренерго" Кудрицький навмисно розганяє паніку про відключення світла влітку - експерт

15:32

"І далі готуємося": у Зеленського спростували заяву про початок контрнаступуВідео

15:04

Favbet Foundation передав батальйону "Миротворець" два позашляховики

15:02

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію - ГУРВідео

14:55

Україна повернула з російського полону 106 воїнів

14:40

"Така перспектива можлива": соціолог розповів, коли саме розвалиться РосіяВідео

14:21

"Стиль - обірванець з великої дороги": Кіркорову дісталося за безглуздий нарядВідео

14:16

Які слова на "И" існують в українській мові: мовознавець ошелешив поясненнямВідео

13:43

ГУР - про контрнаступ: скоро будемо звільняти території, в тому числі і КримВідео

13:33

Красиве привітання з Днем народження подрузі: вірші і милі листівки

13:25

Золота рибка "спливла": куди пропала та де зараз знаходиться Яна КлочковаВідео

13:22

Навіщо наївні господині в СРСР клали гранований стакан в каструлю з бульйономВідео

13:21

4 роки за вбивство дитини: винному у смерті 5-річного Кирила Тлявова винесли вирок

13:07

США повинні відшкодувати РФ руйнування Маріуполя: Медведєв знову видав белібердуВідео

13:00

Брянськ і Курськ спіткає доля Бєлгорода, РФ чекає відплата за Україну - ЕйдманЕксклюзив

12:52

Як Сергія Костюка, призначеного Мінекономіки керівника НААУ, на роботі шукалиВідео актуально

12:45

Добровольці Росії в Бєлгородській області: опубліковані нові кадри операціїВідео

12:34

Південна Корея таємно передає Києву сотні тисяч артилерійських снарядів - WSJ

12:34

"Вагнерівці досі у Бахмуті, але пішли з флангів": у ЗСУ прокоментували заяву ПригожинаВідео

12:33

Входить і виходить, входить і виходить: чому Пригожин поспішає звалити з БахмутаПогляд

Реклама
12:28

"Краще будь добрим до мене": топ-5 пісень Тіни Тернер, які повинен почути коженВідео

12:09

"Робота займала 24/7 часу": Мішина пояснила, чому її син довго жив у КримуВідео

12:01

"Це наше рішення": добровольці РФ пояснили роль України у подіях на БєлгородщиніВідео

11:46

Гарбуз буде солодшим за мед: одне правило допоможе виростити неймовірно смачні плоди

11:40

Гороскоп на завтра 26 травня 2023: Близнюкам доведеться захищатися, Рибам - плакатиВідео

11:38

"Ми ж відразу знали": у Путіна поплакалися через нібито "удар України по Кремлю"Відео

11:10

Головоломка на перевірку знань ПДР: треба знайти промахи водіїв на автостоянці

11:09

"З уламком під серцем пройшов 5 км": Буданов вперше розповів про важке поранення

11:06

Деякі українці можуть на 50% збільшити собі пенсії: хто має правоВідео

10:16

Загадка, з якою впораються лише одиниці: потрібно знайти кота серед єнотів за 15 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти