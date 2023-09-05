СБУ підірвала в "ЛНР" топ-генерала, який очолював "митницю"

Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї і живота. Він перебуває в реанімації у важкому стані.

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В "ЛНР" у власному домі підірвали топ-генерала, який очолював "митницю"/ колаж: Главред, фото: соцмережі, ua.depositphotos.com

У так званій "ЛНР" у власному помешканні підірвали "очільника митниці республіки" Юрія Афанасьєвського.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на свої джерела. Згідно з даними джерел, колаборанта підірвала Служба безпеки України.

Підрив стався вдома у Афанасьєвського. Внаслідок вибуху він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї і живота. Зараз топ-колаборант перебуває в реанімації у важкому стані.

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Афанасьєвський є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ. Він відомий тим, що став "фінансистом" голови "ЛНР" Леоніда Пасічника і "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України.

Низка країн наклали санкції на Афанасьєвського. Зокрема, це Великобританія, Канада, Швейцарія, Японія, а також країни ЄС.

"Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого", – зазначило джерело.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вправно ліквідували поплічника Пригожина – вагнерівця "Бібера", якого Пригожин у травні під час виходу "Вагнера" з Бахмута лишив "стерегти" місто. Переважаючі сили України "демілітаризували" бойовика близько трьох тижнів тому.

Також повідомлялося, що бійці РДК провели новий рейд до Брянської області і ліквідували 2 ФСБівців. Добровольці знищили двох співробітників ФСБ під час рейду. У РФ почали одразу виправдовуватися за цей інцидент.

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