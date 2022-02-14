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Закрите небо над Україною: компанія SkyUp знову почала продавати квитки на свої рейси

14 лютого 2022, 17:33

Як кажуть представники авіаперевізника SkyUp, їм разом з Кабінетом Міністрів і Мінінфраструктури вдалося домогтися захисту польотів лайнерів над Україною.

Скайап
Скайап / Skyup.aero

Відомий український авіаперевізник SkyUp Airlines відновив продаж квитків на власні рейси. Про це повідомляється в офіційному пресрелізі на сайті компанії.

Справа в тому, що SkyUp Airlines раніше припиняла продаж квитків на Вильоти з 14 по 16 лютого нинішнього року через вимоги власників лайнерів (вони ж - "лізингодавці"). Бо страхові компанії повідомили, що припиняють страхування лайнерів для польотів в українському повітряному просторі.

"Переговори зі страховиками були складними, і зарубіжні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики і вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли домогтися результатів - польоти в Україну залишаються безпечними і захищеними", — заявив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сероухов.

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Закрите небо над Україною:

Літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати у повітряний простір України. Повітряне судно з пасажирами приземлилося в Молдові, а пасажирів довелося доставляти в Україну на автобусах.

З 14 по 19 лютого Україна офіційно рекомендувала авіакомпаніям не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря через російські військові навчання.

Як повідомив глава Украероруху Андрій Ярмак, вже з завтрашнього дня, 14 лютого, авіакомпаніям рекомендують не виконувати польоти протягом певного проміжку часу над цією зоною і заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

"Ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем, повітряний простір над територією України відкрито і доступно для польотів", - зазначив Ярмак.


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