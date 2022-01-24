Міжнародні авіакомпанії стали масово змінювати графік польотів до Києва

Авіакомпанії відмовляються залишати літаки в Києві / Reuters

Через можливе вторгнення Росії в Україну швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines і нідерландська KLM відмовилися від нічних стоянок у Києві.

Як повідомляє avianews, ці три авіаперевізники змінили свій графік польотів 23 січня.

23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Однак замість нічної стоянки в аеропорту Бориспіль літак відразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер повинен був доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. А Авіація скасувала цей переліт.

Також Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 з Цюріха до Києва. А авіакомпанія відправила літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці, 24 січня, щоб забрати пасажирів і відразу повернутися назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва скасовуються з 22 січня. Вони припускали нічну стоянку в Україні з ранковим вильотом назад.

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При цьому офіційних коментарів від авіаперевізників поки немає.

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Перенесення рейсів через загрозу вторгнення Росії

Зазначимо, напередодні німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх рейсів до Києва через загрозу можливого нападу Росії на Україну.

"У зв'язку з політичною ситуацією екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч", - повідомили пасажирам в авіакомпанії.

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