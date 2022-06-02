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"Закрили чоловіка в багажник і відвезли": окупанти масово викрадають людей і вимагають викуп

2 червня 2022, 13:43

Кілька випадків викрадення зафіксовані в Мелітополі. Родичі викрадених людей змушені звертатися до "тимчасової військової адміністрації" міста.

військові РФ
Військові РФ викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп / Фото УНІАН

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти масово викрадають чоловіків і вимагають викуп. Сума за "повернення в нормальне життя" коливається в межах 10-30 тисяч доларів. Все залежить від стану сім'ї затриманих українців.

Як свідчать перехоплення розмов, опубліковані Службою безпеки України, жінки телефонують до комендатури Мелітополя і кажуть, що їхніх чоловіків викрадають російські військові.

"Щойно приїхали ваші хлопці з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і відвезли. Ні документи не надали, ніде нічого... " - заявила місцева мешканка.

У відповідь представник окупаційної "влади" закликав її приходити у відомство для написання заяви, тому що, "сидячи вдома, такі питання не вирішуються".

Заяви місцевих мешканок однотипні:

  • "Приїхали, сказали, що вони з поліції. Скрутили, завантажили у багажник. Машину забрали, мотоблок...";
  • "Дзвоню з Токмака. У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли в Мелітополь в 58-у армію або 58-я армія забрала. Як мені бути?".

На всі ці запитання у загарбника була приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються.

"А вже по приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги", – уточнили в СБУ.

Як повідомляв Главред, в тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі група російських військових розбилася на автомобілі, вкраденому в українців. Двоє окупантів загинули, ще троє - отримали трави. Окупанти їхали у краденому "джипі" червоного кольору.

Зазначимо також, що коллаборант Тарас Генов, який кілька днів тому збирав "загони Путіна", скаржиться на "гауляйтера" Мелітополя Галину Данильченко. На підприємство до Генова навідалися рашисти. З автоматами в руках вони забрали ключі від підприємства Генова і поїхали.

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