Наплювали на окупацію: у Мелітополі патріоти влаштували мітинг за Україну

У міському парку патріоти виконали гімн України.
У неділю, 29 травня, в окупованому Мелітополі Запорізької області патріоти провели акцію на підтримку України.
Як повідомляє місцеве видання РИА Мелітополь, акція пройшла в міському парку.
"За словами очевидців, зараз у міському парку патріоти виконують гімн України. На фото кілька десятків людей з імпровізованими плакатами, прапорами і жовто-блакитними стрічками" - пише видання.
Додамо, що кілька днів тому мелітопольські партизани запросили городян 29 травня на проукраїнський мітинг, організований рухом Жовта стрічка.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.
За даними видання, вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. В результаті вибуху пошкодилося залізничне полотно і техніка.
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