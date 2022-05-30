Окупанти неабияк перелякалися: у Мелітополі прогримів потужний вибух

Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Баліцкго, брата фейкового губернатора-зрадника України Євгена Балицького.
Вранці в понеділок, 30 травня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Після цього в небі з'явилися клуби чорного диму.
Оточена центральна площа. Саме на площі в ДК Шевченка знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація орків і колаборантів, пише РИА-Мелітополь.
"Російські загарбники неабияк перелякалися. У місті по вулиці Інтеркультурній їде військова техніка, виють сирени", - йдеться у повідомленні.
За уточненими даними, вибух у Мелітополі стався поруч із кав‘ярнею "Шторм" в районі центральної площі.
У розпорядженні видання з'явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену.
Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицькго, брата фейкового губернатора-зрадника України Євгена Балицького.
Росгвардійці, поліція, військові вивчають якийсь пакет на тротуарі. За неперевіреними даними, поранення отримали дві жінки і молодий чоловік.
Інформація попередня та наразі уточнюється.
Як повідомляв Главред, у Мелітополі Запорізької області помітили зрадницю України Катерину Уманець. Вона неодноразово отримувала від російських спецслужб гроші на створення та фінансування так званої "Запорізької народної республіки". Уманець повернулася в захоплений російськими окупантами Мелітополь з Москви.
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