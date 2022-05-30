Окупанти неабияк перелякалися: у Мелітополі прогримів потужний вибух

Вибух у Мелітополі прогримів вранці 30 травня/ Фото ria-m.tv ​

Вранці в понеділок, 30 травня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Після цього в небі з'явилися клуби чорного диму.

Оточена центральна площа. Саме на площі в ДК Шевченка знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація орків і колаборантів, пише РИА-Мелітополь.

"Російські загарбники неабияк перелякалися. У місті по вулиці Інтеркультурній їде військова техніка, виють сирени", - йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, вибух у Мелітополі стався поруч із кав‘ярнею "Шторм" в районі центральної площі.

У розпорядженні видання з'явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену.

Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицькго, брата фейкового губернатора-зрадника України Євгена Балицького.

В результаті вибуху в Мелітополі є поранені / Фото ria-m.tv

Росгвардійці, поліція, військові вивчають якийсь пакет на тротуарі. За неперевіреними даними, поранення отримали дві жінки і молодий чоловік.

Інформація попередня та наразі уточнюється.

Як повідомляв Главред, у Мелітополі Запорізької області помітили зрадницю України Катерину Уманець. Вона неодноразово отримувала від російських спецслужб гроші на створення та фінансування так званої "Запорізької народної республіки". Уманець повернулася в захоплений російськими окупантами Мелітополь з Москви.

Інші новини: