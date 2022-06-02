Колаборант пізнав "красу руского міра" в Мелітополі: окупанти віджали у нього бізнес

Колаборант пізнав "принади русского мира" в Мелітополі / скріншот

В тимчасово окупованому Мелітополі у колаборанта, який кілька днів тому збирав "загони Путіна", віджимають бізнес.

Тарас Генов спочатку погрожував винищити придуманих у Кремлі "нацистів" , а тепер скаржиться на "гауляйтера" Мелітополя Галину Данильченко, пише видання "РИА Мелітополь".

На підприємство до колаборанта навідалися рашисти. З автоматами в руках вони забрали ключі від підприємства Генова і поїхали.

Як вважає сам Генов, підприємство у нього окупанти з колаборантами вирішили " віджати "за те, що він розповів правду про побори в комунальному підприємстві"Ритуал". З приходом до "влади" Данильченка, вартість поховань зросла в рази і Генов почав записувати відеозвернення до Данильченка з погрозами організувати під "військово-цивільною адміністрацією" пікет "загону Путіна".

читайте такожУ Херсоні розстріляли помічника колаборанта Сальдо, який підтримав окупацію міста-КазанськийКолаборант заявив, що рашисти вимагали від нього спростування. Однак наступного разу приїхали і забрали ключі від його підприємства.

"Так як вчора до мене приїхали люди з автоматами і в масках, намагалися пояснити, що я роблю неправильно. Спробували відібрати у мене роботи-забрали ключі від підприємства і сказали, що мені потім передзвонять. Але в підсумку ніхто не передзвонив. І ситуація сьогодні в підвішеному стані", - поскаржився колаборант.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі на Запоріжжі підірвали авто Mercedes, в якому знаходилися дочка "гауляйтера" Юрія Волжаніна зі своїм чоловіком. Вони обидва отримали поранення. Машина підірвалася на саморобній міні, яка була закладена в каналізаційний люк.

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