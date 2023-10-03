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ЗСУ пішли вперед на півдні: "покришили" сотні росіян і просунулися вперед

Олексій Тесля
3 жовтня 2023, 20:51 оновлено 3 жовтня, 20:56
На Таврійському напрямку за добу знищено 20 одиниць військової техніки противника.
ЗСУ пішли вперед на півдні: 'покришили' сотні росіян і просунулися вперед
ЗСУ просуваються на півдні / колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Підрозділ Збройних сил України зуміли просунутися на Таврійському напрямку.

Про вдалі дії українських захисників повідомив у своєму Telegram-каналі бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.

За його даними, артилерійські підрозділи українських військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.

відео дня

"За останню добу втрати ворога склали 261 людина, зокрема, в полон здалися 10 окупантів", - уточнив український генерал.

Тарнавський додав, що на Таврійському напрямку знищено 20 одиниць військової техніки противника:

  • 1 танк;
  • 2 ББМ;
  • 7 артилерійських систем;
  • 5 одиниць автомобільної техніки;
  • 5 - спеціальної техніки;
  • 8 складів боєприпасів ворога.
Screenshot
Повідомлення а. Тарнавського / t.me/s/otarnavskiy

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що на півдні українські захисники "перемололи" сотні росіян. На Таврійському напрямку українські бійці за добу виконали 1098 вогневих завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ стягнула "елітні" частини і техніку: у ЗСУ назвали умову штурму Бахмута. Операція українських захисників у Бахмуті може початися лише після того, як вона буде ретельно спланована, зазначив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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