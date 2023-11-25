УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Закінчиться в один день": військовий "Азову" спрогнозував кінець війни

Руслана Заклінська
25 листопада 2023, 22:28
Азовець вважає, що ворога слід всіма способами "загнати в собачу будку", інакше історія повториться знову.
'Закінчиться в один день': військовий 'Азову' спрогнозував кінець війни
Азовець спрогнозував, яким буде кінець війни / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Український боєць "Азову" Святослав Сірий вважає, що війна повинна завершитися поверненням до кордонів 1991 року. Це єдиний спосіб забезпечити спокій від північно-східного сусіда. Про це Святослав повідомив ТСН.

Він підкреслив, що війна має завершитися так само раптово, як вона почалася.

"Закінчиться все, як почалось, отак, от в один день. Ми просто встанемо і хтось помре, або там щось трапиться, що ми зможемо за день чи за тиждень вирішити всі свої питання", - сказав військовий.

відео дня

Незважаючи на уявлення про тривалу війну, кінцем буде повернення всіх окупованих Росією українських територій. Сірий підкреслює, що важливо повернути всі окуповані Росією українські території. Також військовий вважає, що ворога потрібно "і дипломатично, і економічно загнати в собачу будку".

"Тому що, якщо ми цього не зробимо, якщо ми не доведемо цю справу до кінця, то вони наберуться сили, знайдуть тут знов "рускоязичних" або "рускокультуристів", до яких можна заходити, і вони будуть заходити ще раз. І ми в будь-якому випадку в результаті будемо все одно втрачати більше", - підкреслив Святослав Сірий.

Прогнози щодо закінчення війни

Нагадаємо, полковник ЗСУ розкрив деталі і назвав дату закінчення війни. Він сказав, що єдиний шлях до завершення війни в Україні — це абсолютний розгром російської армії та повне знищення всіх її військових структур, присутніх на українській території. Спроба досягти цієї мети передбачає "серйозні" військові операції, які можуть тривати приблизно рік-півтора.

Також заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась припустив, що війна в Україні, ймовірно, триватиме довше, ніж прогнозувалося раніше. Проте наша країна має всі шанси на перемогу. За його словами, встановлені строки – це лише орієнтири, які можуть зазнати змін за різних обставин.

До того ж, нещодавно британський полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія готується до тривалої війни проти України, яка може тривати від 2-3 років до 10-15 років. Він додав, що Москва "сподівається" на те, що західний світ рано чи пізно припинить підтримувати Україну і, можливо, відбудеться "корейський сценарій".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Азов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В ЄС "конфлікт інтересів": деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ

В ЄС "конфлікт інтересів": деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ

21:55 Україна
Бій тривав 10 годин: генерал показав, як відбивали масовану атаку дронів

Бій тривав 10 годин: генерал показав, як відбивали масовану атаку дронів

20:28 Україна
Зеленський звернувся до Путіна на "ти" і розніс російського диктатора

Зеленський звернувся до Путіна на "ти" і розніс російського диктатора

17:50 Політика
Всі головні новини

Останні новини

23:22

Сон з відкритими очима: чому це відбувається і як з цим боротися

22:59

З лазерами і ракетами, але без пілотів: в Росії виробляють нові гвинтокрили

22:28

"Закінчиться в один день": військовий "Азову" спрогнозував кінець війни

21:55

В ЄС "конфлікт інтересів": деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ

20:49

Єврокомісія виділить Україні 50 млн євро: на що підуть кошти

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
20:28

Бій тривав 10 годин: генерал показав, як відбивали масовану атаку дронів

19:56

Могилевська показала свій заміський будинок і підготовку до зимиВідео

19:52

Або спільна поразка, або спільна перемога України і ЗаходуПогляд

19:51

Приходько злісно розкритикувала новорічний концерт, на якому виступила Брежнєва

Реклама
19:08

Українські БПЛА підсмажили техніку окупантів на Сватівському напрямку

18:48

"Віддали все, що могли": британський полковник назвав проблеми з допомогою Україні

18:22

Що робити, якщо помутнів холодець: лайфхак з яйцем, який врятує блюдо

18:17

Головоломка для найуважніших: треба за 7 секунд знайти панду

18:00

Гороскоп на грудень для Близнюків від Гордєєва: цей місяць стане справжнім випробуваннямВідео

17:53

Окупанти зменшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку - Тарнавський

17:50

Зеленський звернувся до Путіна на "ти" і розніс російського диктатора

17:24

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Тигру - конфлікт, Кролику - розчарування

17:21

"Україна зміцнить Євросоюз": у ФРН розкрили плани щодо посилення підтримки Києва

16:49

"Є реальні проблеми": Зеленський визначив області, де важко з ППО

16:34

У Києві відбудеться GET Business Festival: подія про головні бізнес-трансформації воєнного часу

Реклама
16:27

Україна отримає від Заходу бойові кораблі: Зеленський розкрив деталі

16:26

Про це знають лише одиниці: для чого насправді потрібен другий отвір у раковині

16:19

На телеканалі 2+2 – прем’єра другого сезону проєкту "Українські палаци. Золота доба"

15:35

Фігуриста Мейхер в лісі показала обтягуючу сукню

15:32

Подоляк зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського та Залужного

15:20

Амфібія і рептилія різниця: ці новини про надзвичайні створіння природи здивують всякогоВідео

15:05

Чорні трикутники між зубами: стоматолог попередив про загрозу для кожного

14:45

"Росія готується до 10-15 років затяжної війни" - полковник армії Британії

14:26

Козловський вперше після мобілізації заспівав на концерті

14:13

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

13:56

Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

13:50

Експерт про нові подробиці спецоперації СБУ: Зламали логістику ворога

13:48

Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

13:20

Українцям платять доплати до пенсій: хто і скільки отримає

13:19

Росія накопичила ракети для ударів по Україні: у ЗСУ дізналися про їх кількість

13:02

Головоломка для людей із високим IQ: потрібно знайти цуценя за 11 секунд

12:55

Вибачиться і повернеться в Мосвку: в Росії спрогнозували покаяння Лободи

12:52

Місячний календар на грудень 2023: коли найкраще планувати весілля і стригтися

12:36

Увійшли з моря і завдали удару: в СБУ розповіли, як атакували Кримський міст Путіна

12:27

Павло Зібров лукаво потролив Потапа за його поїздки в "іспанську ТРО"

Реклама
12:00

Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом: у командуванні ухвалили рішення

11:55

Активність авіації зменшилась: генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь

11:32

Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку: в ISW розкрили подробиці

11:23

Місячний календар 26 листопада 2023: супутник обіцяє розхитану психіку, але вирішення фінансових питань

11:23

Агресори дронами пошкодили електромережі: в "Укренерго" пояснили, де чекати відключень

11:18

"Операція почалась о 5 ранку": росіяни перейшли в наступ із технікою - офіцер ЗСУ

10:56

Віра Брежнєва нишком вперше заспівала в Києві

10:47

Гороскоп на грудень 2023 для Стрільців: Юпітер принесе подарунки під Новий рікВідео

10:41

Шкода до сліз: дочка тяжкохворого Брюса Вілліса показала з ним відеоВідео

10:20

200-х вивозили цілий день: нові деталі удару по окупантах в Криму

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти