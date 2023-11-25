'Закінчиться в один день': військовий 'Азову' спрогнозував кінець війни

Азовець вважає, що ворога слід всіма способами "загнати в собачу будку", інакше історія повториться знову.

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Азовець спрогнозував, яким буде кінець війни / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Український боєць "Азову" Святослав Сірий вважає, що війна повинна завершитися поверненням до кордонів 1991 року. Це єдиний спосіб забезпечити спокій від північно-східного сусіда. Про це Святослав повідомив ТСН.

Він підкреслив, що війна має завершитися так само раптово, як вона почалася.

"Закінчиться все, як почалось, отак, от в один день. Ми просто встанемо і хтось помре, або там щось трапиться, що ми зможемо за день чи за тиждень вирішити всі свої питання", - сказав військовий. відео дня

Незважаючи на уявлення про тривалу війну, кінцем буде повернення всіх окупованих Росією українських територій. Сірий підкреслює, що важливо повернути всі окуповані Росією українські території. Також військовий вважає, що ворога потрібно "і дипломатично, і економічно загнати в собачу будку".

"Тому що, якщо ми цього не зробимо, якщо ми не доведемо цю справу до кінця, то вони наберуться сили, знайдуть тут знов "рускоязичних" або "рускокультуристів", до яких можна заходити, і вони будуть заходити ще раз. І ми в будь-якому випадку в результаті будемо все одно втрачати більше", - підкреслив Святослав Сірий.

Прогнози щодо закінчення війни

Нагадаємо, полковник ЗСУ розкрив деталі і назвав дату закінчення війни. Він сказав, що єдиний шлях до завершення війни в Україні — це абсолютний розгром російської армії та повне знищення всіх її військових структур, присутніх на українській території. Спроба досягти цієї мети передбачає "серйозні" військові операції, які можуть тривати приблизно рік-півтора.

Також заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась припустив, що війна в Україні, ймовірно, триватиме довше, ніж прогнозувалося раніше. Проте наша країна має всі шанси на перемогу. За його словами, встановлені строки – це лише орієнтири, які можуть зазнати змін за різних обставин.

До того ж, нещодавно британський полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія готується до тривалої війни проти України, яка може тривати від 2-3 років до 10-15 років. Він додав, що Москва "сподівається" на те, що західний світ рано чи пізно припинить підтримувати Україну і, можливо, відбудеться "корейський сценарій".

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