'Азов' взяв у полон російського командира із солдатами

Усіх полонених окупантів незабаром передадуть відповідним службам, повідомили у бригаді.

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"Азов" взяли в полон російського командира / колаж: Главред, скріншот: відео Youtube

Представники бригади "Азов" зазначили, що бійці 1 та 2 батальйонів 12 бригади спеціального призначення під час штурмів ворожих позицій взяли в полон 4 військовослужбовців армії Росії.

У своєму Telegram-каналі бригада повідомила, що серед полонених: командир відділення 228 мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z".

Азовці зазначили, що всім пораненим російським солдатам надали всю необхідну допомогу, в тому числі й медичну, а також забезпечили всі умови утримання. Зрештою всіх цих окупантів незабаром передадуть відповідним службам, щоб вони поповнили обмінний фонд для визволення наших захисників з російського полону.

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"Азов" взяв у полон окупантів / скріншот: АЗОВ

Дивіться відео про те, як "Азов" взяв у полон російських окупантів:

Нагадаємо, що колишній мер російського міста потрапив у полон до ЗСУ. Під час допиту з'ясувалося, що раніше він обіймав посаду мера російського міста Чайковський, а до цього - депутатом міської Думи.

Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ. Серед російських окупантів стрімко зросла кількість охочих здатися у полон Україні. Це трапилося після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця".

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