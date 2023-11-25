"Росія готується до 10-15 років затяжної війни" - полковник армії Британії

Країна-окупант Росія "сподівається" на реалізацію в Україні так званого корейського сценарію, вважає полковник армії Британії у відставці Глен Грант.

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Росія готується до затяжної війни проти України - британський військовий / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ

Росія готується до затяжної війни проти України на термін від 2-3 до 10-15 років. Москва "сподівається" на те, що західний світ рано чи пізно припинить підтримувати Київ і нібито відбудеться "корейський сценарій". Про це заявив полковник армії Великобританії і відставку Глен Грант.

В інтерв'ю Еспресо він розповів про те, що російські окупанти готуються до затяжної війни.

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"Росія готується до двох-трьох років, а може навіть і до 10-15 років затяжної війни. Вона просто буде продовжувати бити по Україні, доки та не зламається", - припустив Грант.

На його думку, російські окупанти розраховують на те, що західний світ не витримає і припинить підтримувати Україну, після чого відбудеться реалізація чогось на зразок "корейського сценарію" у вигляді поділу України на "українську державу і так звану Новоросію".

"Ось, чого вони прагнуть і на що сподіваються", - зазначив експерт.

Також експерт розповів про те, що Росія проводить постійну мобілізацію. Ворог успішно виробляє засоби радіоелектронної боротьби та розвиває свою оборонну промисловість. Але разом з тим фіксується і падіння російської економіки.

"У певному сенсі добре, що в російському Генштабі знаходяться не дуже світлі голови. Вони розумні у своїй конкретній спеціальності, але точно не в стратегічному мисленні. Цілком можливо, що, поставивши країну на військові рейки, вони фактично руйнують її економіку в цілому. Ми знаємо, що стан економіки в Росії в багатьох сферах залишає бажати кращого. Наприклад, деякі авіакомпанії знаходяться на межі колапсу, оскільки вони не можуть отримати запчастини та підтримувати літаки в належному стані в повітрі. Це є відображенням деяких сфер в економіці. І якщо вже авіакомпанії не витримують, то інші сегменти точно повинні бути близькі до колапсу", - підкреслив Глен Грант.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні може завершитися в 2024 році, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За словами чиновника, все залежить не тільки від української держави, а й країн-партнерів.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що гаряча фаза війни в Україні завершиться у 2024 році. В інтерв'ю Главреду він зробив прогноз, згідно з яким у 2025 році сили оборони України вийдуть на кордони 1991 року, а держава вступить до НАТО.

"Приблизно так виглядає план США. Дай Бог, щоб він здійснився. Для цього всім потрібно докласти серйозних зусиль – і українській армії, і нашим західним партнерам, які повинні передати нам озброєння. Щоб виконати план, ми повинні отримати військову техніку, літаки і ракети нових модифікацій", - підкреслив Світан.

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