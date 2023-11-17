Єдина умова закінчення війни: полковник ЗСУ розкрив деталі і назвав дату

За словами полковника запасу, війна буде тривати до того часу, поки українські військові не вийдуть на кордони 1991 року.

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Полковник запасу ЗСУ повідомив, коли може закінчитись війна / Колаж Главред, фото: ostro.org, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони

Єдиний шлях до завершення війни в Україні - це повний розгром російської армії та знищення всього її особового складу на території України. Це означає, що "серйозні" військові дії триватимуть приблизно рік-півтора, до приєднання України до НАТО у 2025 році. Про це в коментарі для ТСН.ua. повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Приблизно до осені наступного року ми можемо розгромити російську армію після того, як отримаємо достатню кількість літаків і ракет. Вийти на державний кордон. А там прикриємося натівською ядерною парасолькою. І ще років 10, доки Росія буде розвалюватися, ворог однозначно буде створювати прикордонні конфлікти. Там доведеться тримати армію. Війна буде розгорнута на тисячі кілометрів державного кордону. Коли Росія розвалиться, будемо укладати домовленості з тими республіками, які утворяться. Приблизно такий сценарій. Він один єдиний. Будь-який інший не завершить війну", — вважає Роман Світан.

Світан наголошує, що завершення війни означає повернення до державних кордонів. Полковник ЗСУ додає, що військовослужбовці складали присягу перед народом України на збереження територіальної цілісності і суверенітету держави в межах кордонів 1991 року,

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Перемога над російською армією можлива вже восени наступного року, вважає Роман Світан. Зокрема завдяки тому, що Україна "вплетена" у виборчу кампанію США.

"Білий дім зараз зацікавлений саме в такому розвитку подій. Тому ми з їхньою парадигмою будемо звіряти годинник і таким чином її виконувати", — каже Роман Світан.

Війна Росії проти України - останні новини

Військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК Олександр Войтко повідомив, що російська армія утримується від підведення важкої техніки ближче до лівого берега Херсонщини через успішну діяльність дронів ЗСУ.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк додала, що Сили оборони України закріпилися на позиціях на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Здійснюється інтенсивна бойова діяльність з метою підтримки досягнутого успіху.

Водночас, бої за Авдіївку Донецької області суттєво збільшили втрати російських окупантів в Україні.

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