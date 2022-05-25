Люди не хочуть їхати з Луганської області - Гайдай

Росія контролює вже майже всю Луганську область / Reuters

Жителі Луганської області, попри сильні обстріли, не хочуть залишати свої будинки. Зараз на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення, заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чиновник розповів, що зараз Северодонецьк не оточений, в місті та селах громади залишаються до 15 тисяч жителів.

"В цілому на підконтрольній нам Луганській області - понад 40 тисяч осіб, із них 99% виїжджати не хочуть", - сказав Гайдай.

Він додав, що через відсутність газу в Лисичанську не зможе працювати хлібна пекарня.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", — заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

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