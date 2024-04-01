'РФ шукає, де розташовані наші ППО': у ЗСУ попередили про нові масовані обстріли

Росія зайнята плануванням нових ударів, а також накопичення засобів ураження. Ворог не може проводити постійно масовані удари.

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У Повітряних силах ЗСУ попередили про нові атаки РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив, що в перерві між масованими обстрілами Росія займається плануванням, а також накопиченням засобів ураження.

"Насправді "Шахед" - це досить недешева зброя і звісно, що ворог після своїх атак останніми днями аналізує в тому числі інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи/маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції", - розповів Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами речника Повітряних сил, на бойовому чергуванні вздовж кордонів, під час пусків, військові також фіксують активність ворожої авіації - розвідувальних літаків росіян. Останні ж мають на озброєні й інші засоби ураження, наприклад, протирадіолокаційні ракети.

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Перерва, як пояснив Євлаш, обумовлена тим, що Росія зайнята плануванням нових ударів, а також накопичення засобів ураження. Ворог не може проводити постійно масовані удари.

"Тому от саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу "Шахед". Тому ми моніторимо разом із партнерами ситуацію 24/7", - додав він.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Нагадаємо, що війська РФ вдарили по Харкову авіабомбами, є приліт. Харків'ян і жителів області попередили про можливий повторний пуск ворогом керованих авіабомб і закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

РФ уперше вдарила по Україні бомбою ОДАБ-1500. Російські окупанти вперше вдарили по Україні важкою авіабомбою, вагою 1,5 тонни. Окупанти вдарили цією авіабомбою по Великописарівській громаді Сумської області.

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