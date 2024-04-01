РФ рідше обстрілює Україну 'Калібрами': у ЗСУ назвали причини та загрози

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр" для атаки по Україні через складнощі з логістикою. Війська РФ намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет.
"Швидше за все, тут комплекс причин дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", і перезавантажуватися "Калібрами", оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах", - зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів.
Саме тому, за словами Гуменюк, загарбники активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про підлу тактику ударів РФ. Росіяни спочатку атакують дронами та балістикою, після чого запускають крилаті ракети. РФ запускає багато дронів з акваторії Чорного моря. Однак українським силам вдається результативно відпрацювати.
Ілля Євлаш розкрив мету обстрілів Росії по території України навесні. Такими масованими й комбінованими ударами росіяни намагаються виснажити системи ППО та виявити, звідки запускаються ракети. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдалися до атак навесні.
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