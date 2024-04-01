РФ накопичила сотні ракет: у ЗСУ попередили про загрозу масованих ударів

РФ могла накопичити понад три сотні крилатих ракет "Калібр", не виключає Олександр Коваленко.

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РФ готова бити по Україні ракетами Калібр / Колаж Главред, фото Міноборони РФ, Вікіпедія

Незважаючи на перебування ворожих кораблів у пунктах базування, ракетна загроза з моря нікуди не поділася - загальна готовність ракетоносіїв у противника залишається високою, повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Те, що ми бачимо і спостерігаємо в нашій зоні відповідальності, - ворожі кораблі суттєво "затиснуті" в південно-східній частині акваторії Чорного моря і не проявляють активності. Однак об'єктивно ми розуміємо, що небезпека і зокрема ракетна загроза з моря нікуди не поділася", - сказала вона під час онлайн-брифінгу.

Гуменюк вказала, що якраз напередодні масованих масованих комбінованих ракетно-доннових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема, підводні в акваторію Чорного моря.

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"Ймовірно, для того, щоб розосередити увагу Сил протиповітряної оборони. Оскільки присутність на бойовому чергуванні підводного ракетоносія - це підвищена увага до морського напрямку, оскільки виявляти пуски з підводних човнів важко", - пояснила спікер.

РФ накопичила сотні "Калібрів": що відомо

Зі свого боку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що в період з 25 вересня минулого року до 25 березня поточного РФ могла накопичити понад три сотні крилатих ракет "Калібр" тільки завдяки своїм виробничим можливостям.

Він зазначив, що остання ракетна атака росіян із застосуванням 12 ракет "Калібр" відбулася 25 вересня минулого року, з яких сили української ППО знищили 11. Надалі, продовжив експерт, такі удари відбувалися вкрай рідко і з максимальним компонентом у 3-4 ракети.

За його даними, за добу потенціал російського військово-промислового комплексу дозволяє видавати 1-1,5 ракети "Калібр" у повній, боєздатній збірці.

"Беручи до уваги застосування Х-101/555, кількість морських КРМБ "Калібр" у резерві перевищує показник крилатих авіаційних", - зазначив експерт.

Коваленко додав, що окупанти за деякий час все ж відновлять атаки "Калібрами" по Україні, особливо якщо взяти до уваги зменшення накопиченого запасу Х-101/555 та прискореного облаштування інфраструктури в районі Новоросійська.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Як повідомлялося раніше, РФ готує масований ракетний удар. Ракети Х-101 показали вищу ефективність, ніж "Калібри", пояснив начальник ГУР.

Раніше РФ вдарила по Україні ракетами. У ніч на неділю, 31 березня, країна-агресор РФ після атаки "Шахедами" запустила по Україні й серію крилатих ракет.

Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовано пуск крилатих ракет з Ту-95МС.

"Зафіксовано пуски ракет із Ту-95МС у районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили повітряні сили.

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