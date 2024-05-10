Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

Змінити розподіл сил під час війни Україна може у тому разі, якщо перенесе війну на територію країни-агресорки Росії і буде бити по важливих для окупантів об’єктах – компресорах нафтогазової інфраструктури, тягових підстанціях.
Таким чином може вдатися дезорганізувати російську економіку. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.
За його словами, ефективність ударів по Кримському мосту залежатиме від того, чи використовують зараз окупанти цей об’єкт для постачання зброї та боєприпасів російській окупаційній армії.
"Питання в тому, наскільки росіяни використовують міст для логістики. Якщо вже не використовують, то це буде політичним ударом. Якщо все ж таки використовують, це може ускладнити росіянам постачання Криму, бо тоді його доведеться постачати через окуповані території", – зазначив військовий
Проте, за його словами, Україні вигідніше бити по низці важливих об’єктів на території країни-агресорки Росії.
"Але для України вигідніше бити саме по компресорах нафтогазової інфраструктури, тягових підстанціях, щоб дезорганізувати російську економіку – це Україна може і вже повинна робити", – сказав Загородній.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
Вибухи в РФ – останні новини
Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтобазу під Анапою в РФ. Уночі 9 травня було атаковано нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, у російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.
Також повідомлялося, що дрони СБУ атакували нафтобазу в Башкортостані – був здійснений удар на рекордні 1500 кілометрів вглиб РФ.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари безпілотниками глибоко всередині території країни-агресора РФ є частиною стратегії з примусу Кремля відмовитися від нападу на Україну. Такі операції необхідні для збереження тиску на диктатора Володимира Путіна попри те, що Вашингтон виступає проти таких атак.
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