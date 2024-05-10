УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

Альона Вороніна
10 травня 2024, 02:15
14
Україні вигідніше бити не по Кримському мосту, а по низці важливих об’єктів на території Росії.
Тарас Загородний, взрыв
Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ/колаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Змінити розподіл сил під час війни Україна може у тому разі, якщо перенесе війну на територію країни-агресорки Росії і буде бити по важливих для окупантів об’єктах – компресорах нафтогазової інфраструктури, тягових підстанціях.

Таким чином може вдатися дезорганізувати російську економіку. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

За його словами, ефективність ударів по Кримському мосту залежатиме від того, чи використовують зараз окупанти цей об’єкт для постачання зброї та боєприпасів російській окупаційній армії.

відео дня

"Питання в тому, наскільки росіяни використовують міст для логістики. Якщо вже не використовують, то це буде політичним ударом. Якщо все ж таки використовують, це може ускладнити росіянам постачання Криму, бо тоді його доведеться постачати через окуповані території", – зазначив військовий

Проте, за його словами, Україні вигідніше бити по низці важливих об’єктів на території країни-агресорки Росії.

"Але для України вигідніше бити саме по компресорах нафтогазової інфраструктури, тягових підстанціях, щоб дезорганізувати російську економіку – це Україна може і вже повинна робити", – сказав Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Вибухи в РФ – останні новини

Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтобазу під Анапою в РФ. Уночі 9 травня було атаковано нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, у російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

Також повідомлялося, що дрони СБУ атакували нафтобазу в Башкортостані – був здійснений удар на рекордні 1500 кілометрів вглиб РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари безпілотниками глибоко всередині території країни-агресора РФ є частиною стратегії з примусу Кремля відмовитися від нападу на Україну. Такі операції необхідні для збереження тиску на диктатора Володимира Путіна попри те, що Вашингтон виступає проти таких атак.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Тарас Загородній
Реклама

Головне за день

Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

02:15 Україна
Євробачення 2024: відомі всі фіналісти конкурсу

Євробачення 2024: відомі всі фіналісти конкурсу

00:18 Stars
"Скоро має бути м'ясний двіж": відомий військовий - про наступ на Харків

"Скоро має бути м'ясний двіж": відомий військовий - про наступ на Харків

00:15 Україна
Всі головні новини

Популярне

Крістіна Орбакайте позбавить сина Нікіту Преснякова спадщини - причина 212925

Крістіна Орбакайте позбавить сина Нікіту Преснякова спадщини - причина

Ловчиня багатих дідів: розкрито деталі особистого життя молодиці Петросяна 128009

Ловчиня багатих дідів: розкрито деталі особистого життя молодиці Петросяна

Доведеться розрулювати: у родичів Алли Пугачової сталася біда 15398

Доведеться розрулювати: у родичів Алли Пугачової сталася біда

Путіну не віддали честь і загублений черевик: провали Параду Перемоги в Москві 12734

Путіну не віддали честь і загублений черевик: провали "Параду Перемоги" в Москві

Останні новини

02:40

Заручену зірку "50 відтінків сірого" застукали за поцілунками з іншим чоловіком

02:15

Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

00:42

Путіністка Альона Апіна здивувала жахливим виглядом після пластики

00:40

На хитрій оптичній ілюзії сховався звір: знайдіть ведмедя за 5 секунд

00:18

Євробачення 2024: відомі всі фіналісти конкурсуВідео

Тарас Загородній: Путін блефує про "ядерку", але здатний почати "спецоперації" в Грузії та КазахстаніТарас Загородній: Путін блефує про "ядерку", але здатний почати "спецоперації" в Грузії та Казахстані
00:15

"Скоро має бути м'ясний двіж": відомий військовий - про наступ на Харків

09 травня, четвер
23:32

Італійка підірвала другий півфінал Євробачення 2024Відео

22:52

Фаворит Євробачення-2024 приголомшив своїм виступом у прямому ефірі - запалив сцену

22:46

Росія не зважиться на війну з НАТО: Коваленко пояснив причинуВідео

Реклама
22:41

На кордоні стоїть 50 тис. окупантів, вони підуть на Харків у середині травня - The Economist

22:33

Складна математична загадка: потрібно знайти пропущену цифру за 15 секунд

22:29

Україна отримає додаткові пакети допомоги від США: в Держдепі назвали терміни

22:15

Євробачення-2024 другий півфінал: де дивитися і хто виступить - онлайн-трансляція

22:03

"Підсіла" на препарати: фанати запідозрили, що у путіністки Валерії анорексія

21:56

Україна отримає додаткові установки HIMARS: в Німеччині назвали точну кількість

21:23

Ухилянтів можуть жорстко карати блокуванням рахунків: у Раді назвали умову

21:21

За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій

21:13

Хід війни може кардинально змінитись: у Зеленського назвали єдиний шлях

21:10

Пухлина: мати Кім Кардаш'ян поділилася тривожними новинами

20:23

Огірки будуть рости вдвічі швидше: чим підгодувати овочі для неймовірного врожаюВідео

Реклама
20:09

Упс, вона зробила це знову: Брітні Спірс "перевернула світ" незвичайним талантомВідео

20:09

Як Путін підмінив культ Другої світової культом війни в УкраїніПогляд

19:46

Несподівана правда прорвалася на росТВВідеоблоги

19:37

Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали регіони, де буде найгірша погода

19:24

У Байдена відреагували на масовані атаки Росії, що зросли

19:05

"Я ж не Соловій": Цибульська розповіла про неприємне знайомство з Жаданом

18:33

Жорсткі бої: ворог прорвався в Уманське і вивісив "ганчірку" СРСР - Bild

18:01

Заколот Пригожина 2.0. Як режим Путіна йде до війни у КремліПогляд

17:57

Ніхто б не впізнав: Катя Осадча показала своє раритетне фото 20-річної давності

17:51

"Ми зменшимо втрати на полі бою": Зеленський - про боротьбу з Путіним

17:44

Україна незабаром стабілізує фронт: Коваленко назвав терміниВідео

17:23

"Путін цього боїться": Зеленський назвав основні пункти Саміту миру у Швейцарії

17:07

"Знаємо діагноз": дружина Віктора Павліка вперше озвучила рідкісний розлад сина

16:55

Що не можна робити з грошима, щоб не прийшла бідність: прикмети 10 травня

16:52

Як вивести ос із дому: жінка розповіла рецепт дієвого спрею із трьох інгредієнтів

16:42

Скільки можна зберігати консервацію: як постійно забезпечити собі смачну їжу

16:38

Україна може зупинити наступ РФ на Сході: Зеленський назвав важливу умову

16:34

Чим здивує фінал проєкту "Україна неймовірних людей" новости компании

16:06

Росіяни модернізували ракети Х-101 для ударів по Україні: в ЗСУ оцінили загрозу

16:05

Російському послу у Варшаві зробили "приємний" подарунок до 9 травня

Реклама
15:23

Для чого в літаках є попільнички, якщо там заборонено курити: відповідь здивуєВідео

15:17

Удар на рекордні 1500 кілометрів вглиб РФ: дрони СБУ атакували нафтобазу в Башкортостані

15:07

Названо парламентську фракцію, яка заробила найбільше у війну – "Євросолідарність" Порошенка

15:06

Насилу пересувається: нові кадри з Чарльзом III стривожили МережуВідео

14:59

Залужного звільнили з військової служби: він отримав нове призначення

14:52

Путіну не віддали честь і загублений черевик: провали "Параду Перемоги" в Москві

14:21

РФ може напасти на ще 2 країни вже цього року: Загородній зробив невтішний прогноз

14:02

Дві ГЕС виведені з ладу: в "Укренерго" попередили про аварійні відключення

13:45

Вдарять заморозки: синоптик сказала, у яких областях похолодає

13:40

"Були похибки": Джамала оцінила шанси України на перемогу в Євробаченні-2024Відео

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти