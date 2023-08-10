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ЗАЕС втратила живлення з основної лінії: в Енергоатомі пояснили, чим небезпечний блекаут

Анна Ярославська
10 серпня 2023, 11:47 оновлено 10 серпня, 12:00
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Вночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ - станція перебуває на межі чергового блекауту.
ЗАЕС, російські окупанти
Запорізька АЕС - на межі блекауту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Енергоатом

У ніч на 10 серпня окупована Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту - станція втратила живлення основної зовнішньої лінії електропередачі.

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення по основній зовнішній лінії електропередачі напругою 750 кВ. після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаутом)", - повідомили в компанії Енергоатом.

У разі блекауту головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячої зупинки".

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При повній втраті зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції - і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції". У цьому випадку необхідно терміново "охолодити" його за відсутності охолоджуючих насосів, сказав в.о. виконавчого директора з виробництва та ремонтів НАЕК Енергоатом Тарас Ткач.

"Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проектом, і може призвести до відмови основного обладнання енергоблоку", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі додали, що Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації та відновленням ядерної та радіаційної безпеки об'єкта.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

Пізніше в Головному управлінні розвідки заявили, що військово-політичне керівництво України вжило заходів, які посприяли зниженню ризику реалізації країною-агресором Росією теракту на Запорізькій АЕС. Загрози підриву ворожими військами ЗАЕС не буде лише тоді, коли вони залишать станцію.

Інші новини:

Запорізька область Запорізька АЕС новини України блекаут
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