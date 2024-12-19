Задули газом та підпалили: у Вишгороді співробітники ТЦК 'викурювали' чоловіка з машини

У Міноборони України обіцяють притягнути причетних до відповідальності.

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Інцидент з ТЦК у Вишгороді / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Вишгороді на Київщині поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з машини для перевірки військово-облікових данних. Скандальне відео розлетілося у Мережі.

Повідомляється, що чоловік нібито не хотів виходити з машини під час перевірки військово-облікових даних. Тоді люди, схожі на співробітників ТЦК та СП, разом з правоохоронцями почали пшикати сльозогінний газ прямо у машину через щілини. Наприкінці вони вчинили шокуючі дії. Один з чоловіків підпалив газ одразу після того, як розпилив його.

Дивіться відео про скандальний випадок у Вишгороді зі співробітниками ТЦК та поліцейськими:

Інцидент з ТЦК у Вишгороді / фото: скріншот

Реакція Міноборони

У Міністерстві оборони України відреагували на цей інцидент і зазначили, що такі дії суперечать закону та принципам служби у ЗСУ. Відомство проводить перевірку і встановлює причетних до цієї ситуації осіб.

відео дня

Міноборони обіцяє притягнути до відповідальності винних.

"Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Реакція Міноборони на інцидент з ТЦК у Вишгороді / фото: скріншот

Що кажуть у поліції

Поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Там акцентували на тому, що працівники поліції, зафіксовані на відео, несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Реакція поліції на інцидент у Вишгороді / фото: скріншот

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, прем'єрміністр України Денис Шмигаль вважає, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими. Вони відповідають принципу "Воюй або працюй".

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби в мобілізації чоловіків 18-25 років.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що особи, які наступного року вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

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