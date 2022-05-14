Зачистка на кордоні з РФ: ЗСУ вибили рашистів з ще одного селища

Ще на одній ділянці фронту українські захисники впритул наблизилися до кордону з Росією.
Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт у Харківської області.
Як розповів в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, звільнене село знаходиться в кілометрі від кордону з РФ.
Таким чином, ще на одній ділянці фронту українські захисники впритул наблизилися до кордону з Росією.
"Ще одне село звільнене північніше Харкова, і ми стали першими журналістами, які сюди потрапили разом з нашими військовими. Поки назву не даємо. Але до державного кордону залишилися тут просто сотні метрів", - додав Цаплієнко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова і недопущення виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженої в районі міста Ізюм.
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