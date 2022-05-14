Конвоювала техніку окупантів на службовій машині: полковник поліції на Харківщині зрадила Україну

Полковник поліції на Харківщині зрадила Україну / УНІАН

У Харківській області заступник начальника Куп'янського районного відділу поліції стала посібником окупантів - вона організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську.

Прокуратура області повідомила про підозру у державній зраді поліцейській.

За даними слідства, поліцейська організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську в супроводі службових автомобілів відділу поліції, а також супроводжувала головну колону військової техніки окупантів.

"27 лютого, коли російські військові наблизилися до Куп'янська, підозрювана поїхала на переговори з представниками окупантів. Поліцейська розповіла колегам, як військова техніка РФ буде рухатися в Куп'янськ, і агітувала до співпраці з окупантами інших поліцейських", - йдеться в повідомленні.

читайте такожПутін у РФ шукає зрадників, винних у провалі війни проти України - АрестовичЗа даними слідства, вона наказала правоохоронцям супроводити техніку РФ не тільки в Куп'янськ, але і в Ківшаровку і Куп'янсько-Вузлове. Підозрюваній загрожує до 15 років в'язниці.

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