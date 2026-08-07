"Навіщо вас захищати": матір військового побили в автобусі через мову, деталі скандалу

Військовий заявив про побиття своєї матері у Львові через російську мову. Поліція перевіряє всі обставини.

https://glavred.net/ukraine/zachem-vas-zashchishchat-mat-voennogo-izbili-v-avtobuse-iz-za-yazyka-detali-skandala-10786691.html Посилання скопійоване

Мовний конфлікт у Львові - матір військового заявила про побиття в автобусі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

У Львові стався конфлікт через російську мову

Матір військового заявила про побиття в автобусі

Поліція перевіряє всі обставини інциденту

У Львові спалахнув гучний скандал після заяв українського військового про те, що його матір нібито побили та висадили з маршрутного автобуса через спілкування російською мовою. Сам військовослужбовець стверджує, що жінка отримала тілесні ушкодження, а правоохоронці спочатку стали на бік інших учасників конфлікту. Водночас у поліції повідомили, що наразі встановлюють усі обставини інциденту та перевіряють дії кожного з учасників. Про це повідомив військовий із нікнеймом pushistykot в Instagram.

Версія військового: конфлікт через російську мову

За словами українського військового, інцидент стався з його матір'ю, яка поверталася з Польщі до України. Він розповів, що під час поїздки в автобусі інші пасажири почали робити жінці зауваження через те, що вона розмовляла російською мовою.

відео дня

Пізніше, як стверджує військовослужбовець, словесна суперечка переросла у фізичне протистояння. Він заявив, що його матір побили, після чого висадили з автобуса просто на трасі, де їй довелося чекати на інший транспорт.

"Мати приїхала в Україну, львівські "патріоти" побили її, бо вона не розмовляє українською мовою, і вигнали з автобуса. Тепер стоїть на трасі та ловить інший автобус. То навіщо вас тоді захищати?", - написав військовий.

Дивіться відео конфлікту:

Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Чоловік також опублікував фотографію матері, на якій видно синець під оком, зазначивши, що саме такі травми вона отримала під час конфлікту.

/ Скріншот

Згодом військовий заявив, що після конфлікту ситуація лише загострилася. За його словами, інші учасники інциденту нібито почали вимагати від жінки 500 доларів, а правоохоронці, як він стверджує, спочатку більше довіряли їхній версії подій.

Він також заявив, що кілька людей били його матір, тоді як тепер саме її намагаються зробити винною у конфлікті. За словами військового, жінка приїхала до України після тривалої відсутності, щоб оформити документи та побачитися із сином.

"Щоб ви розуміли, тепер ці люди сидять і кажуть поліцейським, що це моя мати почала всю бійку, хоча били її троє людей. Зараз викликали якусь спецгрупу на матір, хочуть їй шити хуліганство. Мати за стільки років приїхала в Україну зробити документи, побачити мене. Ось так її зустріли", - заявив військовий у відеозверненні.

Крім того, він повідомив, що його знайомі військовослужбовці нібито мають намір приїхати на Львівщину, щоб особисто розібратися в обставинах конфлікту.

Що повідомили у поліції Львівщини

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області підтвердили факт конфлікту, однак зазначили, що наразі триває перевірка всіх обставин події.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався 7 серпня близько 10:50 на вулиці Окружній у Львові. Під час поїздки в маршрутному автобусі між 52-річною жителькою Дніпропетровської області та кількома іншими пасажирами виникла суперечка, яка згодом переросла у шарпанину.

У поліції повідомили, що після цього конфлікт продовжився вже на вулиці, а згодом і в приміщенні аптеки, куди перемістилися його учасники.

На місце події прибули співробітники Управління патрульної поліції у Львівській області та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

/ Скріншот

Правоохоронці повідомили, що дільничний офіцер поліції склав щодо 52-річної жінки адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Водночас, як наголосили у поліції, сама жінка звернулася із заявою про те, що під час конфлікту їй були завдані тілесні ушкодження. Цю заяву правоохоронці офіційно прийняли та зареєстрували.

Наразі слідчі опитують усіх учасників і свідків події, встановлюють точну послідовність розвитку конфлікту та перевіряють усі обставини інциденту.

У поліції підкреслили, що після завершення перевірки буде надано правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

Мовні конфлікти - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мовна омбудсменка Олена Івановська закликала вилучити російську з переліку мов, які потребують захисту. Вона надіслала прем'єру лист із пропозиціями. У тексті вказано, що МЗС затвердило оновлений переклад Хартії в січні 2024 року і що лист було надіслано прем'єр-міністру.

До цього проректор Національної академії прикладних мистецтв Олександр Луб'янський погрожував студентці і змусив її покинути навчальний заклад через її позицію щодо російської мови.

Також повідомлялось, що таксист мережі Bolt відмовився перевозити двох жінок і виставив їх із автомобіля. У мережі опубліковано відео, на якому видно, що водій викинув пасажирок з автомобіля після їх прохання розмовляти українською.

Читайте також:

Про джерело: поліція Львівської області Головне управління Національної поліції у Львівській області - територіальний орган Національної поліції України, який забезпечує охорону правопорядку, боротьбу зі злочинністю та захист прав і свобод громадян на території Львівщини. Установа входить до системи Національної поліції України, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред