"Навіщо вас захищати": матір військового побили в автобусі через мову, деталі скандалу

Ключові тези:
- У Львові стався конфлікт через російську мову
- Матір військового заявила про побиття в автобусі
- Поліція перевіряє всі обставини інциденту
У Львові спалахнув гучний скандал після заяв українського військового про те, що його матір нібито побили та висадили з маршрутного автобуса через спілкування російською мовою. Сам військовослужбовець стверджує, що жінка отримала тілесні ушкодження, а правоохоронці спочатку стали на бік інших учасників конфлікту. Водночас у поліції повідомили, що наразі встановлюють усі обставини інциденту та перевіряють дії кожного з учасників. Про це повідомив військовий із нікнеймом pushistykot в Instagram.
Версія військового: конфлікт через російську мову
За словами українського військового, інцидент стався з його матір'ю, яка поверталася з Польщі до України. Він розповів, що під час поїздки в автобусі інші пасажири почали робити жінці зауваження через те, що вона розмовляла російською мовою.
Пізніше, як стверджує військовослужбовець, словесна суперечка переросла у фізичне протистояння. Він заявив, що його матір побили, після чого висадили з автобуса просто на трасі, де їй довелося чекати на інший транспорт.
"Мати приїхала в Україну, львівські "патріоти" побили її, бо вона не розмовляє українською мовою, і вигнали з автобуса. Тепер стоїть на трасі та ловить інший автобус. То навіщо вас тоді захищати?", - написав військовий.
Дивіться відео конфлікту:
Чоловік також опублікував фотографію матері, на якій видно синець під оком, зазначивши, що саме такі травми вона отримала під час конфлікту.
Згодом військовий заявив, що після конфлікту ситуація лише загострилася. За його словами, інші учасники інциденту нібито почали вимагати від жінки 500 доларів, а правоохоронці, як він стверджує, спочатку більше довіряли їхній версії подій.
Він також заявив, що кілька людей били його матір, тоді як тепер саме її намагаються зробити винною у конфлікті. За словами військового, жінка приїхала до України після тривалої відсутності, щоб оформити документи та побачитися із сином.
"Щоб ви розуміли, тепер ці люди сидять і кажуть поліцейським, що це моя мати почала всю бійку, хоча били її троє людей. Зараз викликали якусь спецгрупу на матір, хочуть їй шити хуліганство. Мати за стільки років приїхала в Україну зробити документи, побачити мене. Ось так її зустріли", - заявив військовий у відеозверненні.
Крім того, він повідомив, що його знайомі військовослужбовці нібито мають намір приїхати на Львівщину, щоб особисто розібратися в обставинах конфлікту.
Що повідомили у поліції Львівщини
У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області підтвердили факт конфлікту, однак зазначили, що наразі триває перевірка всіх обставин події.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався 7 серпня близько 10:50 на вулиці Окружній у Львові. Під час поїздки в маршрутному автобусі між 52-річною жителькою Дніпропетровської області та кількома іншими пасажирами виникла суперечка, яка згодом переросла у шарпанину.
У поліції повідомили, що після цього конфлікт продовжився вже на вулиці, а згодом і в приміщенні аптеки, куди перемістилися його учасники.
На місце події прибули співробітники Управління патрульної поліції у Львівській області та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.
Правоохоронці повідомили, що дільничний офіцер поліції склав щодо 52-річної жінки адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).
Водночас, як наголосили у поліції, сама жінка звернулася із заявою про те, що під час конфлікту їй були завдані тілесні ушкодження. Цю заяву правоохоронці офіційно прийняли та зареєстрували.
Наразі слідчі опитують усіх учасників і свідків події, встановлюють точну послідовність розвитку конфлікту та перевіряють усі обставини інциденту.
У поліції підкреслили, що після завершення перевірки буде надано правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.
Мовні конфлікти - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мовна омбудсменка Олена Івановська закликала вилучити російську з переліку мов, які потребують захисту. Вона надіслала прем'єру лист із пропозиціями. У тексті вказано, що МЗС затвердило оновлений переклад Хартії в січні 2024 року і що лист було надіслано прем'єр-міністру.
До цього проректор Національної академії прикладних мистецтв Олександр Луб'янський погрожував студентці і змусив її покинути навчальний заклад через її позицію щодо російської мови.
Також повідомлялось, що таксист мережі Bolt відмовився перевозити двох жінок і виставив їх із автомобіля. У мережі опубліковано відео, на якому видно, що водій викинув пасажирок з автомобіля після їх прохання розмовляти українською.
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Про джерело: поліція Львівської області
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