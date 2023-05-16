Мовний скандал спалахнув у Києві: проректор з погрозами вигнав студентку, яка проти російської мови

Проректор запитав, хто проти того, щоб він говорив російською. Коли студентка підняла руку, вона почула погрози. Дівчині довелося покинути навчальний заклад.

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У Києві розгорівся мовний скандал/ ua.depositphotos.com, УНІАН

У Києві розгорівся мовний скандал. Проректор Національній академії прикладних мистецтв погрожував студентці через те, що вона була проти російської мови. Пізніше дівчині довелося покинути ЗВО і поїхати з Києва.

Про це розповіла журналіст Емма Антонюк у своєму Instagram після того, як дівчина звернулася до неї. Підписниця журналістки Марічка Довгополюк розповіла, що вона вступила до Національної академії прикладних мистецтв у Києві. Проте виявилося, що там працює проректор-українофоб.

Під час перших зборів перший проректор КАПМ Олександр Луб'янський запитав у студентів, хто проти того, щоб він спілкувався з ними російською мовою. Марічка підняла руку і, як виявилося, зробила це сама, адже інші студенти просто промовчали.

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Після цього Луб'янський розсердився і спершу сказав дівчину "не спекулювати українською мовою". Пізніше він почав їй погрожувати і нагадував історію нотаріуса, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну хотів узяти з нього 9 тисяч гривень за довіреність на транспортний засіб. За словами проректора, нотаріус був теж родом зі Львова чи Львівщини і розмовляв українською.

Далі на студентку посипалися ще серйозніші погрози – Луб'янський заявив, що може влаштувати так, що вона більше ніде не зможе навчатися, написавши їй погану рекомендацію.

Олександр Луб'янський накинувся на студентку, тому що вона виступила проти російської мови/ скрін

"Ти взагалі знаєш, хто я!? Я журналіст і можу зробити так, що тебе більше нікуди не приймуть!? Я ж сказав, я не люблю дві речі – нахабства і злодіїв. І ще не люблю тупість. Краще з розумним втратити, ніж з тупим знайти. А ще я люблю своє – свою сім'ю, своє місто, свою академію, а вона мені буде розповідати, якою мовою розмовляти", – кричав проректор Марічці.

Олександр Луб'янський накинувся на студентку, тому що вона виступила проти російської мови/ скрін

Після скандалу студентка була змушена забрати документи з навчального закладу і повернутися до Львова, тому що більшість лекцій у ЗВО проводилися російською мовою.

Нагадаємо, у Національному університеті Києво-Могилянська академія заборонили спілкування мовою держави-агресора – російською. Раніше в стінах вишу було заборонено викладання мовою країни-терориста, відтепер це правило поширюється вже на все спілкування на території навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені розгорівся скандал, бо педагог відмовилася вести пари українською. Коли під час одного із занять для першокурсників спеціальності журналістика одна зі студенток попросила викладачку розмовляти з ними українською, педагог заявила, що вона 35 років викладає філософію російською і не збирається цього змінювати.

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