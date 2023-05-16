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Мовний скандал спалахнув у Києві: проректор з погрозами вигнав студентку, яка проти російської мови

Альона Вороніна
16 травня 2023, 12:10 оновлено 16 травня, 12:12
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Проректор запитав, хто проти того, щоб він говорив російською. Коли студентка підняла руку, вона почула погрози. Дівчині довелося покинути навчальний заклад.
Студенты, украинский язык
У Києві розгорівся мовний скандал/ ua.depositphotos.com, УНІАН

У Києві розгорівся мовний скандал. Проректор Національній академії прикладних мистецтв погрожував студентці через те, що вона була проти російської мови. Пізніше дівчині довелося покинути ЗВО і поїхати з Києва.

Про це розповіла журналіст Емма Антонюк у своєму Instagram після того, як дівчина звернулася до неї. Підписниця журналістки Марічка Довгополюк розповіла, що вона вступила до Національної академії прикладних мистецтв у Києві. Проте виявилося, що там працює проректор-українофоб.

Під час перших зборів перший проректор КАПМ Олександр Луб'янський запитав у студентів, хто проти того, щоб він спілкувався з ними російською мовою. Марічка підняла руку і, як виявилося, зробила це сама, адже інші студенти просто промовчали.

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Після цього Луб'янський розсердився і спершу сказав дівчину "не спекулювати українською мовою". Пізніше він почав їй погрожувати і нагадував історію нотаріуса, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну хотів узяти з нього 9 тисяч гривень за довіреність на транспортний засіб. За словами проректора, нотаріус був теж родом зі Львова чи Львівщини і розмовляв українською.

Далі на студентку посипалися ще серйозніші погрози – Луб'янський заявив, що може влаштувати так, що вона більше ніде не зможе навчатися, написавши їй погану рекомендацію.

Александр Лубянский
Олександр Луб'янський накинувся на студентку, тому що вона виступила проти російської мови/ скрін

"Ти взагалі знаєш, хто я!? Я журналіст і можу зробити так, що тебе більше нікуди не приймуть!? Я ж сказав, я не люблю дві речі – нахабства і злодіїв. І ще не люблю тупість. Краще з розумним втратити, ніж з тупим знайти. А ще я люблю своє – свою сім'ю, своє місто, свою академію, а вона мені буде розповідати, якою мовою розмовляти", – кричав проректор Марічці.

Александр Лубянский
Олександр Луб'янський накинувся на студентку, тому що вона виступила проти російської мови/ скрін

Після скандалу студентка була змушена забрати документи з навчального закладу і повернутися до Львова, тому що більшість лекцій у ЗВО проводилися російською мовою.

Нагадаємо, у Національному університеті Києво-Могилянська академія заборонили спілкування мовою держави-агресора – російською. Раніше в стінах вишу було заборонено викладання мовою країни-терориста, відтепер це правило поширюється вже на все спілкування на території навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені розгорівся скандал, бо педагог відмовилася вести пари українською. Коли під час одного із занять для першокурсників спеціальності журналістика одна зі студенток попросила викладачку розмовляти з ними українською, педагог заявила, що вона 35 років викладає філософію російською і не збирається цього змінювати.

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