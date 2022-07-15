УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Лукашенко не нападе на Україну: він влаштував піар, але все спустив на гальмах – Жданов

15 липня 2022, 04:34

Росія привезла до Білорусі розвідувальний літак А-50 і може готуватися до нових ракетних ударів по Україні з території республіки, вважає Олег Жданов.

Лукашенко армія Білорусь
Лукашенко влаштував піар і не готовий до війни з Україною - Жданов / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зменшив свій запал. Військові навчання завершені, мобілізація не відбулася, а вагони боєприпасів Мінськ віддав Росії. Він влаштував піар, а тепер вирішив здати назад. Однак загроза з боку білоруської держави залишається - окупанти пригнали туди розвідувальний літак А-50. Такий крок може свідчити про підготовку ворога до нових ракетних ударів по Україні з території РБ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що Лукашенко наразі трохи заспокоївся і не воюватиме проти України. Він влаштував піар, проте до рішучих дій справа не дійшла.

читайте такожЯкщо Лукашенко нападе на Україну, під загрозою опиняться чотири регіони – Золотарьов"Лукашенко наразі трохи заспокоївся. Одні навчання вони закінчили 9 липня, як і планували. Мобілізація не відбулася. Вони сповістили військовозобов'язаних, проте нікого не призвали. Плюс сто вагонів боєприпасів Білорусь віддала Росії. Наразі Білорусь передає техніку в довгострокове зберігання Росії. Напередодні війни ніхто не роздає боєприпаси, тому що з чим ти воюватимеш, це ще раз показує, що Лукашенко влаштував піар, але все спустив на гальмах. Вже і про ядерну зброю Лукашенко забув. У Білорусі ситуація стабільна, за винятком перебування там російських військ", - пояснив ситуацію Експерт.

Втім, Олег Жданов підкреслив, що окупанти РФ привезли до Білорусі літак А-50, який займається радіолокаційною розвідкою. Ситуація може сигналізувати про підготовку Росії до нових ракетних ударів по Україні з території Білорусі.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

11 липня голова Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що на півночі країни біля кордону з Білоруссю не спостерігається ударних наступальних угруповань. Білоруські військові прикривають ділянку свого кордону в межах Брестської та Гомельської областей.

Засновник телеграм-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше сказав, що якщо Білорусь піде на пряме військове вторгнення на територію України, їхні війська потраплять під серйозний удар ЗСУ. Білоруські військові також можуть здатися в полон або влаштувати бунт зі зброєю проти офіцерів.

Український політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що Росія незабаром спробує захопити всю Донецьку область. Якщо окупантам це не вдасться, вони можуть організувати наступ на Київ за участю армії Білорусі, яка може вторгнутися через Рівненську область.

Інші новини:

Олександр Лукашенко Олег Жданов новини Білорусі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:29

Стати ближче до Європи: як Україні перевести економіку на військові рейки

05:30

"Перемелюватимемо м'ясо": експерт розповів, чи наважитися Путін оголосити мобілізаціюВідео

05:20

Найсмачніший і дуже швидкий сніданок з 3 інгредієнтів з лаваша: рецептВідео

05:05

Як відіпрати жирні плями: 5 надзвичайно простих способів з ідеальним результатом

04:34

Лукашенко не нападе на Україну: він влаштував піар, але все спустив на гальмах – ЖдановВідео

Реклама
03:50

3 омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок після 30, що не вимагають особливого укладання

03:20

Про це мало хто знає: що потрібно зробити з гілочкою м'яти, щоб гроші в будинку водилися - прикметиВідео

03:10

Люди ледь не розірвали співаючу Волочкову після концерту

02:40

В Україну летять найсильніші грози: синоптики розповіли, коли будемо "плавати"Відео

02:16

РФ знову піде на захоплення Києва, але вже за участю Білорусі: експерт назвав умовуВідео

01:34

Гороскоп на тиждень 18-24 липня: Тільцям - вороги, Скорпіонам - старі образи, Водоліям - грошіВідео

01:01

Померла Івана Трамп

00:51

Прикмети на 15 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14 липня, четвер
23:57

Окупанти хочуть запустити завод "Азот", що загрожує жертвами та катастрофою - ОВА

23:19

Зеленський щодо удару по Вінниці: жодні інші терористи не дозволяли собі такої зухвалостіВідео

22:49

"Прильоти" на Дніпропетровщині: росіяни вдарили по околицях НікополяВідео

22:31

Арестович назвав основну проблему України у війні проти РосіїВідео

22:29

У Зеленського різко відповіли на нову маячню Кремля щодо завершення війниВідео

22:14

Злякалися ЗСУ: на Херсонщині окупанти переодягаються та тікаютьВідео

22:04

США несподівано послабили санкції проти РосіїВідео

Реклама
21:56

"Вибач нас, що не вберегли": рятувальники зворушили листом дівчинці, яку вбило ракетою у ВінниціВідео

21:55

"Черговий теракт": Вакарчук емоційно висловився щодо трагедії у ВінниціВідео

21:30

Точний постріл: строковик з Нацгвардії підбив п'ять російських літаківВідео

21:05

ЗСУ вдарять протикорабельними ракетами, якщо РФ піде в наступ з Чорного моря - ЗалужнийВідео

20:55

"Умови можуть погіршитися": США закликали американців негайно залишити Україну

20:50

Путінський режим буде прикінчений на полі боюПогляд

20:46

Прем'єр Італії йде: президент відмовився приймати відставку Маріо ДрагіВідео

20:40

Ракетний обстріл Вінниці: правоохоронці затримали можливих коригувальників вогнюФотоВідео

20:39

Ішли на заняття з розвитку дітей: з’явилося останнє відео мами з донькою, яка загинула у ВінниціВідео

20:39

День бухгалтера 2022: привітання від всього серця, картинки та листівки

20:32

ЗСУ відбили спроби захопити Вуглегірську ТЕЦ, а ворог зазнав величезних втрат - ГенштабВідео

20:11

Україну накриє пекло: синоптики назвали дати нової атаки жариВідео

20:10

Прикмети на 16 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день липняВідео

19:58

"Колапс нагряне дуже скоро": росіяни поголовно скаржаться на затримки зарплат

19:40

День українського миротворця 2022: душевні вітання та картинки до свята

19:39

В РФ заговорили про "мирні переговори": цинічно закликають Україну визнати "територіальні реалії"

19:37

"У такому вогні народжується справжня нація": Рибчинський висловився про війну

19:35

Путін ще спростив отримання громадянства РФ: українців звільнили від сплати держмитаВідео

19:28

Гороскоп на завтра, 15 липня 2022: Овнам - віщі сни, Близнюкам - гроші, Козерогам - важливі звісткиВідео

19:22

Кулеба закликав створити Спецтрибунал по злочинам Путіна: 5 головних параметрів

Реклама
19:14

Є загиблі: українські музиканти потрапили під обстріл у Вінниці

19:14

Неймовірна харизма і чарівність: 3 знаки, які закохують з першого поглядуВідео

19:05

Макрон зробив важливу заяву щодо України і попередив РФВідео

18:34

Аж трусяться через HIMARS: окупанти перевозять техніку і склади боєприпасів подалі від фронтуВідео

18:24

"Гормон Свободи в дії": депортована з Росії Наргіз "відірвалася" під пісню СердючкиВідео

18:23

"З днем народження сина!": душевні привітання і сердечні картинки мамі, батькам, подрузі

18:18

В Україні можуть створити спецкомісію для відстеження західної зброї - ЄрмакВідео

18:03

Тіла не можуть ідентифікувати: кількість жертв ракетного удару по Вінниці різко зрослаФотоВідео

17:42

Російські офіцери вбили свого солдата і списали на війну в Україні: перехоплення ГУРВідео

17:38

ЗСУ рознесли вщент пункт управління і склад боєприпасів росіян на МиколаївщиніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти