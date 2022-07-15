Лукашенко не нападе на Україну: він влаштував піар, але все спустив на гальмах – Жданов

Лукашенко влаштував піар і не готовий до війни з Україною - Жданов / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зменшив свій запал. Військові навчання завершені, мобілізація не відбулася, а вагони боєприпасів Мінськ віддав Росії. Він влаштував піар, а тепер вирішив здати назад. Однак загроза з боку білоруської держави залишається - окупанти пригнали туди розвідувальний літак А-50. Такий крок може свідчити про підготовку ворога до нових ракетних ударів по Україні з території РБ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що Лукашенко наразі трохи заспокоївся і не воюватиме проти України. Він влаштував піар, проте до рішучих дій справа не дійшла.

читайте такожЯкщо Лукашенко нападе на Україну, під загрозою опиняться чотири регіони – Золотарьов "Лукашенко наразі трохи заспокоївся. Одні навчання вони закінчили 9 липня, як і планували. Мобілізація не відбулася. Вони сповістили військовозобов'язаних, проте нікого не призвали. Плюс сто вагонів боєприпасів Білорусь віддала Росії. Наразі Білорусь передає техніку в довгострокове зберігання Росії. Напередодні війни ніхто не роздає боєприпаси, тому що з чим ти воюватимеш, це ще раз показує, що Лукашенко влаштував піар, але все спустив на гальмах. Вже і про ядерну зброю Лукашенко забув. У Білорусі ситуація стабільна, за винятком перебування там російських військ", - пояснив ситуацію Експерт.

Втім, Олег Жданов підкреслив, що окупанти РФ привезли до Білорусі літак А-50, який займається радіолокаційною розвідкою. Ситуація може сигналізувати про підготовку Росії до нових ракетних ударів по Україні з території Білорусі.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

11 липня голова Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що на півночі країни біля кордону з Білоруссю не спостерігається ударних наступальних угруповань. Білоруські військові прикривають ділянку свого кордону в межах Брестської та Гомельської областей.

Засновник телеграм-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше сказав, що якщо Білорусь піде на пряме військове вторгнення на територію України, їхні війська потраплять під серйозний удар ЗСУ. Білоруські військові також можуть здатися в полон або влаштувати бунт зі зброєю проти офіцерів.

Український політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що Росія незабаром спробує захопити всю Донецьку область. Якщо окупантам це не вдасться, вони можуть організувати наступ на Київ за участю армії Білорусі, яка може вторгнутися через Рівненську область.

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