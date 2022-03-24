Забирають документи й пропонують переїхати на Сахалін: окупанти насильно депортують українців

Окупанти насильно депортують українців із захоплених територій / Фото Reuters

Росіяни насильно вивозять українських громадян з окупованих територій до Росії. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють в економічно депресивні райони РФ, зокрема, на Сахалін.

Як повідомили у Головному управлінні Міноборони, українцям пропонують офіційне працевлаштування через центри зайнятості.

"Ті, хто погоджуються, отримують документи, що забороняють виїзд з російських регіонів упродовж двох років", - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доставляють цивільне населення. При цьому у людей забирають документи.

"З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета - пошук громадян, які брали участь в АТО/ООС, українських військових і правоохоронців. Далі людей переправляють в РФ, зокрема, в Таганрог (Ростовська область) і Краснодарський край", - повідомили в розвідці.

Зазначається також, що існують безперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги, проблеми з харчуванням.

Зазначимо, примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом повождення РФ як держави-терориста.

Як повідомляв Главред, російські загарбники на Херсонщині продовжують чинити військові злочини проти мирних жителів України. Вони знущаються з людей, приставляючи до голови зброю та змушуючи називати наші міста "російськими".

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