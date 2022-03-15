"Скажи, що Херсон - це Росія": окупанти приставили зброю до голови українки, але вона не здалася

Жінка показала наслідки зустрічі з "визволителями".
Російські загарбники на Херсонщині продовжують вчиняти військові злочини проти мирних жителів України.
Вони знущаються над людьми, приставляючи до голови зброю і змушуючи називати наші міста "російськими", повідомила голова правозахисної організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук у Twitter.
За словами чоловіка постраждалої, жінку на автомобілі зупинив Російський патруль. У неї запитали паспорт, а потім приставили автомат до обличчя і заявили: "скажи, що Херсон – це Росія".
"Дружина відповіла: "Херсон – це Україна". Маємо наступні наслідки (фото). Я пишаюся нею і люблю її", - підкреслив чоловік.
На знімках, які він надав, на обличчі і шиї українки помітні сліди від приставленої зброї. Також жінці, яка не побоялася дати словесну відсіч окупантам, порвали рукав куртки.
Нагадаємо, раніше в Херсоні окупанти відкрили вогонь у повітря, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення так званої "Херсонської Народної Республіки".
Також ми повідомляли, що через активні протести жителів Херсона озброєні російські загарбники покинули центр міста.
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