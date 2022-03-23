"Товариш мерзота": генерал РФ, який керує знищенням Маріуполя, брудно ображає підлеглих

Михайло Мізінцев / сайт Міноборони РФ

У Мережі опублікували переговори генерал-полковник РФ Михайла Мізінцева, який керує знищенням українського Маріуполя.

Відповідний запис опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначимо, що раніше Мізінцев керував операцією в Сирії, де також знищував міста, вбивав жінок і дітей.

На перехопленому записі Мізинців брудно ображає підлеглих, а також погрожує військовим РФ.

"Знайомтеся, Міхаіл Мізінцев – генерал-полковник, начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації, моральний виродок та один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців. Московський гниляк принагідно показує, чому росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м’ясо. Вони цих "ублюдків", "мразєйі", "рож вонючіх" і "гадьонишів" за людей не вважають і використовують просто як ресурс", - підкреслили в Міноборони.

Генерал Мізінцев про підлеглих:

"Ось він мерзота стоїть, насупив очі бичачі, надув очі і зараз незадоволену фізіономію, пику смердючу показує мені";

"Чому я повинен займатися вашою мерзотою? Начальник управління, піднімайтеся! Чому у нього ще фізіономія не знівечена, чому ще вухо не відрізане, чому не кульгає цей ублюдок досі!...У нього дружина є? Батьки у вас є, товариш мерзота";

"Я ж вам товариш Матюхін сказав, знайти його в реанімації і заштовхнути йому туди розбиту пляшку пива! І все списати на бомжів, бомжі при спробі поділу пляшки пива - замочили".

Що відомо про генерала Мізінцева

Військами окупантів, які взяли в облогу місто Маріуполь, що на Донеччині, особисто керує генерал-полковник Михайло Мізінцев - улюбленець російського диктатора Путіна і колишній командувач російськими окупаційними військами в Сирії. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник керівника МВС Антон Геращенко.

"Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", - говорить Геращенко.

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