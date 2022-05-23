За життя боролися два тижні: померла 11-річна дівчинка, яка потрапила під обстріл рашистів

Окупанти продовжують руйнувати українські міста / t.me/luhanskaVTSA

В Луганській області російські окупанти обстріляли 70 житлових будинків, загинула мешканка Лисичанська, а в реанімації померла дитина, яка раніше потрапила під ворожий обстріл, повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Всього за 22 травня в Луганській області ворог потрапив у понад 70 об'єктів житлового фонду. Крім названих вище, це 13 будинків в Золотому, чотири - в Нирковому, по три - в Миколаївці і Катеринівці, два - в Гірському", - написав Гайдай в Telegram.

Також він повідомив про загибель мешканки Лисичанська, в чию квартиру ввечері потрапив російський снаряд. За його словами, обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним - пошкоджені відразу чотири будинки.

"В цілому в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках. Потужні удари не раз витримував Новодружеськ, проте 28 будинків там теж зруйновані", - зазначив він.

Гайдай також додав, що в реанімації померла дитина з Привілля, що потрапила під обстріл 7 травня, коли ворог накрив Привілля артилерією.

"11-річну дівчинку з мінно-вибуховою травмою відразу госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню, де за життя дитини протягом двох тижнів боролися кращі медики регіону. На жаль, 22 травня її серце зупинилося", - написав глава ОВА.

читайте такожУкраїна відвоює Донецьк і Луганськ: У МВС назвали терміни

Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової бронетехніки і шість одиниць автомобільної техніки противника.

Дивіться новини Донбасу онлайн

Читайте ще: