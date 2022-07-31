Окупанти заздалегідь готували могили: спливли нові докази теракту РФ в Оленівці

РФ готувалася до теракту в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

З'явилися нові докази того, що теракт в Оленівці з вбивством військовополонених України РФ планувала заздалегідь.

Окупанти заздалегідь викопали могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в колонії, розповів засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Він показав, що ці могили з'явилися навіть не за два дні до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, а більше тижня.

"Знімки з більш низьким дозволом на Planet вказують на те, що зсув грунту (видно внизу цього відео) стався після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці", — зазначив Хіггінс.

У свою чергу OSINT-розслідувач Александер Олівер помітив свіжовикопані могили на території колонії на супутникових знімках Maxar.

Він упевнений в тому, що щонайменше, за два дні до вибуху барака з полоненими на території колонії були підготовлені могили для їх поховання.

"На знімку з Оленівської в'язниці, де було вбито 50 військовополонених, видно могили, викопані біля північної стіни. На знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили ще порожні, засипали їх 29 липня, в день вибуху", — написав Олівер у своєму Twitter.

Він упевнений, що в Оленівці сталося заздалегідь сплановане умисне вбивство.

"Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський військовий злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не свідчать про масштабний військовий злочин. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, і масштаби військових злочинів наштовхують на думку, що це не збіг", – написав Олівер.

Також він припускає, що росіяни могли вбити українських воїнів до вибуху. Його використовували для того, щоб звинуватити у своїх злочинах Україну.

/ @EliotHiggins

/ @EliotHiggins

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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