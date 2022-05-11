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За три дні стала дружиною і вдовою: захисниця "Азовсталі" поділилася трагічною історією з Маріуполя

11 травня 2022, 20:32

Пара побралася на "Азовсталі" - і весільною музикою замість маршу Фелікса Мендельсона для них стала канонада бомбардувань і артилерійських обстрілів.

Азовсталь, весілля
Пара побралася на "Азовсталі " - але через три дні чоловіка вбило / t.me/zsuwar

У Маріуполі в оточеному нацистами заводі "Азовсталь" 5 травня український прикордонник і його дівчина з полку "Азов" одружилися, а вже через три доби він загинув у нерівному бою. Неймовірно трагічну історію Валерії та Андрія розповів Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Для створення сім'ї хлопець і дівчина обрали 5 травня – день заснування полку "Азов".

"Нас одружили в день народження "Азова". Прикордонника та "азовочку". Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами і обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото", - згадує дівчина.

Але вже через три дні Андрій, який захищав Маріуполь з початку російського повномасштабного вторгнення, загинув.

"Знайома дівчина, сильна і дивовижна, яка зараз знаходиться на Азовсталі, написала, що там же загинув її коханий. Вони одружилися 5 травня. Три дні пробули законними чоловіком і дружиною. Не можу уявити її біль. І не можу осягнути її силу. Вона обіцяла йому вибратися звідти", - написала в Twitter подруга пари.

Тепер Валерія каже, обіцяла коханому вибратися з облоги і що їй потрібно жити заради них обох – з вічною пам'яттю про коханого.

"Ми встигли одружитися. Встигли бути щасливі. Не встигли набутися разом. Я буду любити тебе вічно, мій герой", - так закінчується її гірка розповідь.

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Нагадаємо, після більше 2 місяців в бомбосховищах Азовсталі в Маріуполі на підконтрольні Україні території повернулися сотні жителів міста. Їх вдалося евакуювати і врятувати від російських окупантів.

Врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали в підземеллі, що їли і як їм вдалося врятуватися.

Пізніше військовий експерт Владислав Селезньов стверджував - в України на даний момент немає військово-технічної можливості врятувати захисників Маріуполя, які знаходяться на Азовсталі. При цьому тримати оборону на заводі цілком реально, питання - в наявності ресурсів.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Автор: Єгор Бунін
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новини Маріуполя Азовсталь новини України війна Росії та України
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