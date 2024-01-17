За "Тосочкою" почнеться справжнє полювання: на фронті помітили дуже небезпечну зброю РФ

Пропагандисти стверджували, що ТОС-2 вже беруть участь у бойових діях в Україні, проте до цього моменту підтверджень цьому не було.

https://glavred.net/ukraine/za-tosochkoy-nachnetsya-nastoyashchaya-ohota-na-fronte-zametili-ochen-opasnoe-oruzhie-rf-10533902.html Посилання скопійоване

ТОС-2 "Тосочка" є дуже небезпечною зброєю / Колаж: Главред, фото: скріншот відео, twitter.com/externalPilot

На окупованій території Луганської області українські військові вперше виявили російську термобаричну ракетну установку ТОС-2 "Тосочка". Дальність стрільби системи становить 24 км - це на шість більше, ніж у її попередниці ТОС-1 "Солнцепек".

Фото установки було опубліковано 16 січня у Twitter.

"Рідкісний звір - ТОС-2 в Донецькій області. Підтверджена дальність пуску - 24 км. Дякуємо за зйомку хлопцям з Flight Club 92", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Раніше російські пропагандисти стверджували, що ТОС-2 вже беруть участь у бойових діях в Україні, проте до цього моменту підтверджень цьому не було.

ТОС-2 "Тосочка" помітили на Східному фронті / Фото: twitter.com/externalPilot

Експерти Defence Express зазначають, що "Тосочка" відноситься до новітніх зразків російського озброєння, а її можливості становлять велику небезпеку. Нові системи можуть вести вогонь, не підходячи близько до лінії бойового зіткнення.

"В даному випадку мова йде про дуже небезпечну систему, тому можливо, що далі за "Тосочкою" почнеться справжнє полювання", — вважають аналітики.

Що відомо про систему ТОС - 2 "Тосочка"

Нова версія ТОС-2 змонтована на колісному шасі "Урал" з броньованою кабіною. Система ТОС-1, модифікацією якої є "Тосочка", спочатку була спроектована на танковому шасі.

ТОС-2 "Тосочка" / Фото: скріншот відео

ТОС-2 має спрощену конструкцію зі зменшеною кількістю пускових труб (тепер їх 18), зберігаючи при цьому свою вогневу міць.

Крім того, "Тосочка" має свій кран для перезарядки ракет і модернізовану систему управління вогнем, тому система не потребує окремої підзарядної машини, що підвищує її мобільність на полі бою.

Як повідомляв Главред, у листопаді 2023 року воїни ЗСУ знищили російський ТОС - 1А "Солнцепек" на лівобережжі Херсонщини.

Також Збройні Сили України знищили важку вогнеметну систему путінської армії під назвою "Буратіно".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.