На Чернігівщині беззбройні місцеві жителі вигнали з міста окупантів РФ

Російська армія / Reuters

В Чернігівської області російської окупанти на під'їздах до міста самостійно зливають пальне. Їх зневіра зростає.

"На Чернігівщині місцеві жителі повідомляють, що окупанти на під'їзді до міста спеціально зливають пальне з бензобаків щоб не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Розчарування окупантів зростає погодинно!",- пише прес-служба Сухопутних військ.

У свою чергу жителі Ічні в Чернігівській області без зброї не пропустили російських окупантів.

Відео з діями місцевих жителів виклав телеграм-канал оперативний ЗСУ.

"Слідом майбутньому українському чорнозему жінка-автор відео сказала тільки:" тікають суки", - Додано в описі.

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Нагадаємо, у Сумській області місцеві жителі зустріли колону окупаційних російських військ "коктейлями Молотова".

"Гарячий прийом" путінським військам влаштували жителі селища міського типу Недгрилайлів.

Відзначимо, що по місту пройшла колона російської окупаційної техніки. Це фіксували місцеві жителі на мобільні пристрої.

У якийсь момент бензовоз РФ піддався атаці "коктейлями Молотова". Стався яскравий спалах. Цей епізод викликав захоплені коментарі місцевих жителів.