Мужики з села на Сумщині пов'язали військового РФ: він сказав "Слава Україні - Героям Слава!"

У Сумській області місцеві жителі затримали російського танкіста / соцмережі

У Сумській області місцеві мужики без єдиного пострілу пов'язали російського військового. Кажуть, скинули його прямо з танка. За їхніми словами, танк стріляє, але чомусь зовсім не їде.

У соціальних мережах опублікували відео, як жителі села Верхня Сироватка затримали російського військового-танкіста. За їхніми словами, скинули його прямо з танка.

"Танк стріляє, але [зовсім] (нецензур.) не їде", - зазначили вони.

При цьому його попросили сказати "Слава Україні – Героям Слава", і він з цим погодився.

Нагадаємо, Росія рано вранці, 24 лютого, почала військове вторгнення на територію України. Росіяни завдали ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах.

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