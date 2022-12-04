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Київ і ще чотири області повертаються до планових відключень світла

4 грудня 2022, 20:38

У ДТЕК просять з розумінням ставитися до можливих відхилень у графіках.

Світло, відключення
Відключення світла / ua.depositphotos.com

Із завтрашнього дня, 5 грудня, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже діятимуть планові відключення світла.

Як повідомив в Telegram ДТЕК, незважаючи на плани компанії, ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - підкреслили в компанії.

При цьому в ДТЕК просять з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України.

Графік відключення світла

Відключення світла в Україні

У журналі Forbes раніше назвали три сценарії Кабміну України відносної дій у разі блекаута. Алгоритм передбачає варіанти на випадок зникнення електропостачання на період від 12 годин до 7 діб. Сценарії залежать від того, по яких об'єктах будуть бити окупанти РФ.

Київський градоначальник Віталій Кличко заявляв, що світло в Києві будуть відключати, ймовірно, до весни 2023 року. Через холоди люди можуть використовувати теплонагревательные прилади, що призводить до збільшення навантаження на електромережу.

Українців попереджали про те, що агресор Росія в будь-яку хвилину може завдати ракетних ударів по Україні. Людям дали 8 порад, до яких слід прислухатися, щоб бути готовими до подібного розвитку подій.

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ДТЕК Україна електроенергія
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