Київ і ще чотири області повертаються до планових відключень світла

У ДТЕК просять з розумінням ставитися до можливих відхилень у графіках.
Із завтрашнього дня, 5 грудня, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже діятимуть планові відключення світла.
Як повідомив в Telegram ДТЕК, незважаючи на плани компанії, ситуація в енергосистемі залишається складною.
"Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - підкреслили в компанії.
При цьому в ДТЕК просять з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України.
Відключення світла в Україні
У журналі Forbes раніше назвали три сценарії Кабміну України відносної дій у разі блекаута. Алгоритм передбачає варіанти на випадок зникнення електропостачання на період від 12 годин до 7 діб. Сценарії залежать від того, по яких об'єктах будуть бити окупанти РФ.
Київський градоначальник Віталій Кличко заявляв, що світло в Києві будуть відключати, ймовірно, до весни 2023 року. Через холоди люди можуть використовувати теплонагревательные прилади, що призводить до збільшення навантаження на електромережу.
Українців попереджали про те, що агресор Росія в будь-яку хвилину може завдати ракетних ударів по Україні. Людям дали 8 порад, до яких слід прислухатися, щоб бути готовими до подібного розвитку подій.
Читайте також:
- Завтра Київ може вийти на планові графіки відключення світла-Кличко
- Відключення світла в Києві: у ДТЕК заявили про новий графік
- Екстрені відключення світла в Україні: коли повернуть планові графіки