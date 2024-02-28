За Красногорівку під Марʼїнкою пройшли важкі бої: ЗСУ відбили село у росіян

Російські загарбники відмовилися здаватися у полон й були усі ліквідовані.

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ЗСУ відбивають атаку за атакою / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео боїв під Новомихайлівкою​​​

Українські військові вибили російських окупантів з Красногорівки, що під Марʼїнкою, які групами намагались атакувати село й у ньому закріпитися. Деталі боїв розкрила Третя штурмова бригада у Telegram.

"Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", - йдеться у повідомленні військових.

Вказується, що за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони. Але попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади ЗСУ завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".

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Почему россияне штурмуют Красногоровку? Российские оккупанты продолжают попытки выйти на админграницы Донецкой области. Враг, в частности, сосредоточился вокруг Кураховского направления и атакует Красногоровку, чтобы обеспечить прикрытие флангов ударной группировки, пишет DeepState.

"Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ", - відзвітувалися у Третій штурмовій.

Як зауважив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, Третя штурмова зачистила Красногорівку і не дала можливості наступати далі в цьому населеному пункті. На даний момент сил та бажання просуватися тут у росіян немає.

Загарбання Авдіївки і просування сил РФ

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, після захоплення Авдіївки росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога. Інститут вивчення війни попереджає, що російські окупанти, імовірно, повертають собі стратегічну ініціативу.

Висновки західних експертів, зокрема, підтверджуються майже одночасною втратою контролю ЗСУ над низкою населених пунктів, прилеглих до Авдіївки.

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