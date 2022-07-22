За два тижні в Україні ЗСУ знищили понад 80 російських офіцерів – ВВС / https://ua.depositphotos.com

За останні два тижні в жорстоких боях в Україні ЗСУ знищили понад 80 офіцерів-окупантів (у тому числі десятьох полковників). Такі дані опублікувала "Російська служба ВВС".

Журналісти стверджують, що їм вдалося встановити імена близько п'яти тисяч російських окупантів, які були знищені в період, який почався 24 лютого ‒ в день старту повномасштабної військової агресії РФ проти України. Так от, серед цих втрат 852 - офіцери.

Журналісти відзначають, що останні три місяці частка офіцерів серед загального числа загиблих військових поступово знижувалася з 20% (у березні і квітні нинішнього року) до 17% в червні і липні. Однак з другої половини липня знову намітилася тенденція зростання втрат серед командної ланки російської армії.

Експерти кажуть - така ситуація може бути пов'язана з тим, що в Україну надійшла потужна зброя ‒ в першу чергу, американські РСЗВ моделі HIMARS. Завдяки такій зброї українська армія тепер легко знищує набагато точніші удари по командних пунктах, блокпостах і тилових позиціях окупантів.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинули близько 10-11 тисяч окупантів", - говорить він.

Пізніше повідомлялося про те, що вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

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