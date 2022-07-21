Котел для окупантів: полковник СБУ розкрив сценарій звільнення Херсонщини

ЗСУ готуються до просування на Херсонщині / Генштаб ЗСУ

В результаті порушення логістики через Антонівський міст на Херсонщині війська РФ виявляться відрізаними від резервів, після чого угруповання окупантів стане "трофеєм" ЗСУ, заявив полковник СБУ, депутат Верховної Ради Роман Костенко.

"Зараз ми взяли ініціативу на деяких ділянках, особливо в артилерійському вогні, в свої руки. З деяких сірих зон і з передньої лінії ворог вже відвів свою техніку, і по них наносяться постійні артилерійські удари. Я це бачу сам з безпілотних літальних апаратів і з аерофотознімків супутникових", - сказав він в інтерв'ю Сurrenttime.

Нардеп підкреслив, що в результаті вибуху складів з боєприпасами окупантів, інтенсивність вогню противника різко впала, ворогу стало набагато складніше підвозити боєприпаси.

"Ті боєприпаси, які були підвезені з самого початку війни, місяцями накопичувалися на лівій стороні Дніпра, вони в більшій своїй частині знищені, і тепер потрібно відновлювати логістику. Те, що було завезено за ці чотири місяці, потрібно знову відновлювати. Багато що з цього було нами знищено", - пояснив він.

Разом з тим співрозмовник пояснив, що ЗСУ готуються до подальшого просування "крок за кроком".

"Ми розуміємо, що потрібно закріпитися і вибити противника з цього боку, для того щоб далі розвивати наступ вже на лівій стороні Дніпра. У нас є кілька напрямків, де ми можемо наступати. Зараз російські війська дуже сильно залежать логістично від цих мостів", - додав Костенко.

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Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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