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"За що ми воювали?": росіяни знищили будинок ветерана Другої світової - тепер він рветься в бій

7 травня 2022, 14:26

97-річний Іван Васильович і подумати не міг, що знову потрапить на війну.

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росіяни знищили будинок ветерана Другої світової, тепер він рветься в бій / скріншот

Прикордонну Золочівську громаду на Харківщині росіяни обстрілюють щодня, в результаті ударів вже загинули понад 20 мирних жителів.

Одним з постраждалих після чергового удару росіян став 97-річний Іван Лисун - під час Другої світової війни він дійшов до Німеччини, розповіли в сюжеті "Суспільного".

Іван Васильович переживає війну знову - тепер проти рашистів.

"Страшно, дуже страшно. Я на фронті такого не відчував, що так можна", - зізнався ветеран, показуючи свій зруйнований будинок, який вони з батьком побудували після війни.

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Все, що залишилося від будинку ветерана / скріншот

Російський снаряд влучив у будівлю опівночі 4 травня

Дочка ветерана Наталія в ту ніч разом з сусідкою була в погребі.

"Раптом такий Тріск був, відчуття було, що мозок вилазить. Це найстрашніші хвилини в моєму житті були, коли я кричу: "тато, тато, тато!" - а він не відгукується. У спальню, а він стоїть озирається, не розуміє, головою крутить", - згадує дочка ветерана.

читайте такожСивохо, який хотів миру з Росією, жорстко закликали вибачитися перед ветеранами. Той пообіцяв"Я не міг ні слова сказати. Наташа поруч, каже: "Що, тату? Ти знаєш, яка радість? Від будинку не залишилося нічого". Кажу, як нічого? Ну я вискакую, сонний, очі відкрив", - каже Іван Лисун. - Ви знаєте, дуже болить. За що ми воювали? Що ми звільнили? Собі старість таку зробили? Ми воювали за визволення України", - ледь стримуючи сльози зізнався Іван Васильович.

Звільняв міста Білорусі, Польщі, дійшов до Німеччини

На війну проти нацистів Іван Лисун потрапив через місяць після свого 18-річчя.

"Ось медаль "За відвагу". Найбільші бої були в Білорусі", - показує нагороду Іван Лисун.

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Родич ветерана Анатолій каже: намагалися вивезти дідуся в більш спокійне місце, але той відмовляється, щоб господарство не розтягнули. Також він знову готовий взятися за зброю, але стан здоров'я не дозволяє.

"Якби були сили, я б пішов першим в оборону. Я стояв би, допомагав нашим військам. У мене є родичі там [в Росії], вони кажуть:"ми нічого не знаємо". Як нічого не знаєте? А ми так страждаємо зараз. Так жалості у мене тепер немає ні грама", - зізнався ветеран.

Нагадаємо, 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, Російський опорний пункт у селі був розгромлений.

На даний момент взято в полон 8 військовослужбовців різних російських підрозділів, в основному зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

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