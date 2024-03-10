Зʼявилась відповідь ще одного члена НАТО щодо відправки в Україну військ

В Альянсі намагаються дистанціюватися від Франції і Польщі, які вже висловили рішучість щодо відправки в Україну власних військ.

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Чи будуть війська НАТО брати участь у війні з Росією? Відповідь Італії / Колаж Главреда. Фото: пресслужба НАТО

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив проти відправки в Україну військ Збройних сил й дорікнув союзникам по НАТО через нібито необачні заяви.

В інтервʼю La Stampa італійський міністр поскаржився, що подібні ініціативи, які лунають зсередини вже самого Альянсу, можуть призвести до "небезпечної ескалації".

Ба більше, Крозетто вважає, що це перекреслить імовірність дипломатичного врегулювання.

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Він додав, що Франція і Польща, які виступали за пропозицію відправити в Україну війська, "не можуть говорити від імені НАТО".

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Введення військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Однак, як зазначив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Тоді як пізніше Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія іще раз піде на Київ чи Одесу. Французьких парламентарів також стурбували слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".

Ідею Макрона вже підтримала Польща. Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зауважив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав відправилася на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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