Юрист розвіяв найпоширеніші міфи про мобілізацію: що потрібно знати військовозобов'язаним

Відомий адвокат Роман Сімутін вирішив викрити найпоширеніші серед українців міфи, які стосуються мобілізації.

https://glavred.net/ukraine/yurist-razveyal-samye-rasprostranennye-mify-o-mobilizacii-chto-nuzhno-znat-voennoobyazannym-10495396.html Посилання скопійоване

Є безліч міфів з приводу мобілізації, каже юрист / колаж Главред, фото Генштаб і Telegram-канал президента України

Серед військовозобов'язаних українців існує безліч міфів з приводу загальної мобілізації. Відомий адвокат Роман Сімутін викрив топ-3 міфів про мобілізацію. Про це юрист розповів у відео для свого YouTube каналу.

Міф перший. Сімутін каже, що багато ухильники вважають ‒ якщо розірвати шлюб і суд вирішить, що неповнолітня дитина повинна проживати з батьком – тоді цей чоловік не підлягає мобілізації. Але, каже юрист, ще шість місяців тому військкомат вважало такий варіант законною підставою. Але зараз це не працює.

"Зараз в ТЦК вимагають рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або встановлення факту самостійного виховання дитини", – говорить Сімутін.

відео дня

Міф другий. Повістка, яку видали родичам військовослужбовця, вважається дійсною.

Адвокат підкреслив, що це не так. Повістка вважається законним чином врученої, якщо її дали військовозобов'язаному особисто в руки і він розписався в отриманні.

Міф третій. Розлучений біологічний батько трьох дітей не підлягає мобілізації.

"Є чітка вимога закону. [Мобілізації не підлягає чоловік – Главред] на утриманні якого перебуває троє і більше дітей. Ключове слово - зміст. Якщо Dи не платите, або у вас є заборгованість по аліментах, Dи підлягаєте мобілізації. А відстрочку матиме якраз чоловік, який одружився на вашій ексдружині", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.